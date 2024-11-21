審選罷法再衝突 綠憂周五表決

立法院內政委員會昨排審選罷法修正草案，藍綠均甲級動員應戰。民進黨團昨清晨四時卅分集結，一大早全面攻下主席台，並高舉「史上最難罷免門檻」等牌；國民黨立委約九時進場，朝野爆發推擠衝突。國民黨籍內政召委徐欣瑩在一片混亂下宣布開會後又宣布休息，最後會議於下午五時卅分自然散會。

內政委員會昨最後自然散會，民進黨團幹事長吳思瑤表示，「五一戰隊」（民進黨團）超過十三小時守護珍貴的罷免權利，奮戰到最後一分鐘，國民黨團狐狸尾巴終於露出來；但因連署加嚴部分已過一個月冷凍期，她憂心立法院長韓國瑜召集協商後，在沒有朝野共識下，又要用議事規則處理，最快這周五就會在院會被多數暴力表決通過，「難道這是這屆立院要帶給民眾的成績單？」

內政委員會本周輪值召委徐欣瑩日前突然變更議程，排審選罷法文修正草案。其中，國民黨立委許宇甄提案增訂「就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署」，以及「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款，引發綠營強烈不滿。

民進黨團五十一名立委昨天清晨即在會議室外守候，不過，民進黨立委陳俊宇、沈伯洋、郭國文、洪申翰等人早在清晨四時許就已破解門鎖，進入會議室、攻占主席台。沈伯洋表示，雖然會議室表定都是上午七時開門，「但喇叭鎖很好開，可以去檢查門鎖，並沒有被破壞」；民進黨團目的就是為了要占領主席台，不讓國民黨團「過水」選罷法，「我們是採取最和平方式進入」。

立法院人士事後調查，門鎖確實沒有壞，但立院規定「非會議時間不開放立委申請」，立委確實不能提前入會議室。國民黨立委王鴻薇痛批，民進黨立委都是現行犯，一而再、再而三破壞公物。

相較於民進黨團全部動員，國民黨團昨僅動員內政委員會委員與不分區立委，於上午九時陸續進場。徐欣瑩約九時十七分在慌亂中宣布開會，綠營立委不斷高喊「現在是違法宣讀」，雙方再爆發激烈推擠；推擠中，徐欣瑩宣布上次會議的議事錄宣讀完畢，眼見雙方衝突未減緩，隨即在九時廿二分宣布休息，國民黨團書記長林思銘一度重心不穩摔倒，場面混亂。

針對藍營立委修法版本，列席的中選會主委李進勇表示，罷免同意票須超過當時當選的票數，這點須審慎考慮，把基礎不同的兩個數據擺在一起比較，並不合理。內政部長劉世芳也表示，在尚未凝聚社會共識前，應維持現狀，且最好不要在政黨競爭情況下提出修法。

民眾黨團總召黃國昌則表態，民眾黨團支持加嚴連署程序，比照總統副總統選舉罷免法規定；至於修法提高罷免門檻，雖然同意略高於不同意，卻出現極端對立的狀況，目前社會也還沒有進一步討論，此時不適合提高罷免門檻。