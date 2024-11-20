啟程訪加 蔡英文：向國際傳達台灣堅定守護民主信念

前總統蔡英文今晚啟程出訪加拿大，她將參與「哈利法克斯國際安全論壇」2024年會，蔡英文表示，她將發表專題演說，向國際社會傳達台灣人民堅定守護民主、自由的努力與信念，台灣也將持續與國際社會合作，為全球的穩定與繁榮貢獻力量。

蔡英文晚間透過臉書表示，她已經啟程前往加拿大，應「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF）的邀請，出席在哈利法克斯市舉辦的2024HISF年會。

蔡英文說，「哈利法克斯國際安全論壇」，是匯集全球民主國家討論安全議題及強化戰略合作的重要盛會，每年有數十個國家，數百名國防及戰略安全領域專家及政要齊聚一堂，推動民主國家間更緊密的戰略合作，共同應對世界上最緊迫的安全挑戰。

蔡英文表示，在論壇中，我將會發表專題演說，向國際社會傳達台灣人民堅定守護民主、自由的努力與信念，台灣也將持續與國際社會合作，為全球的穩定與繁榮貢獻力量。「我也想要邀請大家，透過社群媒體，跟我一起關注國際社會的安全議題，一起向世界展現我們對民主、自由的決心」。