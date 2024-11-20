聽新聞
0:00 / 0:00
啟程訪加 蔡英文：向國際傳達台灣堅定守護民主信念
前總統蔡英文今晚啟程出訪加拿大，她將參與「哈利法克斯國際安全論壇」2024年會，蔡英文表示，她將發表專題演說，向國際社會傳達台灣人民堅定守護民主、自由的努力與信念，台灣也將持續與國際社會合作，為全球的穩定與繁榮貢獻力量。
蔡英文晚間透過臉書表示，她已經啟程前往加拿大，應「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF）的邀請，出席在哈利法克斯市舉辦的2024HISF年會。
蔡英文說，「哈利法克斯國際安全論壇」，是匯集全球民主國家討論安全議題及強化戰略合作的重要盛會，每年有數十個國家，數百名國防及戰略安全領域專家及政要齊聚一堂，推動民主國家間更緊密的戰略合作，共同應對世界上最緊迫的安全挑戰。
蔡英文表示，在論壇中，我將會發表專題演說，向國際社會傳達台灣人民堅定守護民主、自由的努力與信念，台灣也將持續與國際社會合作，為全球的穩定與繁榮貢獻力量。「我也想要邀請大家，透過社群媒體，跟我一起關注國際社會的安全議題，一起向世界展現我們對民主、自由的決心」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言