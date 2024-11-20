快訊

中興大學晚間驚傳溺水 42歲女中興湖浮沉被救上岸送醫

遭爆霸凌害死公務員！勞動部考績會懲處出爐 北分署長謝宜容「免職」

楊珍妮：台美21世紀倡議首批協定年底生效 台灣準備好加入CPTPP了

中央社／ 台北20日電
亞太經濟合作會議（APEC）峰會落幕，針對APEC期間與美國的雙邊會談，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮（圖）20日出席記者會表示，與美國貿易代表戴琪會談時，感謝戴琪長期支持，共同完成台美21世紀貿易倡議首批協定，預期協定在今年底生效。（中央社）
亞太經濟合作會議（APEC）峰會落幕，針對APEC期間與美國的雙邊會談，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮（圖）20日出席記者會表示，與美國貿易代表戴琪會談時，感謝戴琪長期支持，共同完成台美21世紀貿易倡議首批協定，預期協定在今年底生效。（中央社）

亞太經濟合作會議（APEC）峰會16日落幕，行政院政務委員楊珍妮今天表示，她在會議期間與美國貿易代表戴琪會談，台美21世紀貿易倡議首批協定預期今年底生效；至於台灣爭取加入CPTPP，她說，台灣向絕大多數參與APEC的CPTPP成員國說明，「台灣準備好了」。

總統府今天下午舉行「2024亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，台灣領袖代表林信義、國安會副秘書長徐斯儉、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮等人出席。

針對APEC期間與美國的雙邊會談，楊珍妮表示，與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）會談時，感謝戴琪長期支持，共同完成台美21世紀貿易倡議首批協定，預期協定在今年底生效；至於下一階段，因美國總統大選之前，雙方對於台美21世紀貿易倡議的談判沒有進行第二階段討論，因此要看美國新政府上台後的發展。

CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）部分，楊珍妮說明，台灣利用APEC期間，向絕大多數參與APEC的CPTPP成員國說明，「台灣準備好了」，希望各成員國不要有政治上考量，台灣遵守高標準，從台美21世紀貿易倡議，證明台灣可以遵守比CPTPP更高標準，且台灣在WTO或是與各國的雙邊投資協定，都沒有任何案子進入訴訟。

楊珍妮表示，各成員國都表示肯定台灣的能力，也希望台灣多與所有CPTPP成員國溝通，因為CPTPP是共識決，台灣也向與會成員國表達，若台灣加入CPTPP，台灣在供應鏈，尤其是半導體的合作、中小企業的ecosystem（生態系統），可以提供成員國所需；世界面臨氣候變遷、數位轉型，一定要透過國際間合作，台灣具有能力與強項，願意與大家一起努力。

林信義補充，和日本首相石破茂進行會晤時，希望日本支持台灣加入CPTPP。

針對加入CPTPP，林信義說明，首先台灣盤點所有的資格，都已經準備好了，其次是台灣能夠對組織有什麼貢獻，這很重要，他經常在談「還是要有我們的實力」，讓各國覺得台灣應該加入。

林信義表示，當2001年台灣要加入WTO時，台灣當時是世界第15大經濟體，各國覺得台灣應該要加入，包括美國、日本、歐洲、東南亞等國都很支持，不太有國家能夠反對，所以回到原點，「實力，就是這件事情」。

APEC 台美 美國

延伸閱讀

影／林信義率團報告APEC成績

APEC峰會／拜登獲林信義邀請訪台 親切回應：我會

秘魯APEC年會落幕 林信義：有和習近平打招呼

APEC經濟領袖會議登場 林信義與習近平座位遙遙相對

相關新聞

啟程訪加 蔡英文：向國際傳達台灣堅定守護民主信念

前總統蔡英文今晚啟程出訪加拿大，她將參與「哈利法克斯國際安全論壇」2024年會，蔡英文表示，她將發表專題演說，向國際社會...

卓揆下令！疾管署急改口：「土皇帝」霸凌案 調查結果一周內出爐

勞動部公務員在辦公室輕生的職場霸凌案還沒落幕，又有網友爆料直指衛福部疾管署也有「土皇帝」，會大聲咆哮、辱罵「你是豬嗎」等...

影／蔡英文今晚啟程赴多倫多 將在國際安全論壇演講

前總統蔡英文受「哈利法克斯國際安全論壇」邀請，參與2024HISF年會並發表專題演說，蔡英文於今天晚上6時左右抵達桃園機...

台美21世紀倡議首批協定年底生效 二階段要等川普上台

台美21世紀貿易倡議已完成第一階段協定簽署，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今天表示，台美21世紀貿易倡議...

林信義：石破茂憂心台海局勢 重申和平非常重要

2024亞太經濟合作會議（APEC）年會落幕，台灣領袖代表林信義今天表示，日本首相石破茂在雙邊會談中，表達憂心台海局勢，...

韓國瑜召集朝野協商選罷法無共識 周五可能表決

立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，研商「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」。不過藍綠白三黨團未達共識，韓國瑜裁示，既然沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。