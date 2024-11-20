楊珍妮：台美21世紀倡議首批協定年底生效 台灣準備好加入CPTPP了

亞太經濟合作會議（APEC）峰會16日落幕，行政院政務委員楊珍妮今天表示，她在會議期間與美國貿易代表戴琪會談，台美21世紀貿易倡議首批協定預期今年底生效；至於台灣爭取加入CPTPP，她說，台灣向絕大多數參與APEC的CPTPP成員國說明，「台灣準備好了」。

總統府今天下午舉行「2024亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，台灣領袖代表林信義、國安會副秘書長徐斯儉、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮等人出席。

針對APEC期間與美國的雙邊會談，楊珍妮表示，與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）會談時，感謝戴琪長期支持，共同完成台美21世紀貿易倡議首批協定，預期協定在今年底生效；至於下一階段，因美國總統大選之前，雙方對於台美21世紀貿易倡議的談判沒有進行第二階段討論，因此要看美國新政府上台後的發展。

CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）部分，楊珍妮說明，台灣利用APEC期間，向絕大多數參與APEC的CPTPP成員國說明，「台灣準備好了」，希望各成員國不要有政治上考量，台灣遵守高標準，從台美21世紀貿易倡議，證明台灣可以遵守比CPTPP更高標準，且台灣在WTO或是與各國的雙邊投資協定，都沒有任何案子進入訴訟。

楊珍妮表示，各成員國都表示肯定台灣的能力，也希望台灣多與所有CPTPP成員國溝通，因為CPTPP是共識決，台灣也向與會成員國表達，若台灣加入CPTPP，台灣在供應鏈，尤其是半導體的合作、中小企業的ecosystem（生態系統），可以提供成員國所需；世界面臨氣候變遷、數位轉型，一定要透過國際間合作，台灣具有能力與強項，願意與大家一起努力。

林信義補充，和日本首相石破茂進行會晤時，希望日本支持台灣加入CPTPP。

針對加入CPTPP，林信義說明，首先台灣盤點所有的資格，都已經準備好了，其次是台灣能夠對組織有什麼貢獻，這很重要，他經常在談「還是要有我們的實力」，讓各國覺得台灣應該加入。

林信義表示，當2001年台灣要加入WTO時，台灣當時是世界第15大經濟體，各國覺得台灣應該要加入，包括美國、日本、歐洲、東南亞等國都很支持，不太有國家能夠反對，所以回到原點，「實力，就是這件事情」。