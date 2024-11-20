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影／蔡英文今晚啟程赴多倫多 將在國際安全論壇演講

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
前總統蔡英文（中）受「哈利法克斯國際安全論壇」邀請，參與2024HISF年會並發表專題演說，蔡英文於今天晚上6時左右抵達桃園機場。記者季相儒／攝影
前總統蔡英文（中）受「哈利法克斯國際安全論壇」邀請，參與2024HISF年會並發表專題演說，蔡英文於今天晚上6時左右抵達桃園機場。記者季相儒／攝影

前總統蔡英文受「哈利法克斯國際安全論壇」邀請，參與2024HISF年會並發表專題演說，蔡英文於今天晚上6時左右抵達桃園機場，晚間7時20分搭機前往加拿大多倫多，在機場時未發表談話與受訪，並向在場媒體揮手致意。

蔡英文晚間7時30分搭乘長榮航空BR36航班前往加拿大多倫多，蔡英文在隨行國安人員陪同下在6時20分左右抵達桃園機場，在機場並未受訪及發表談話，但有向在場媒體微笑揮手致意，隨即在航空公司的安排下登機。

蔡英文辦公室日前表示，應「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF）邀請，蔡英文於今天啟程前往加拿大，出席在加國東岸的哈利法克斯市舉辦的2024HISF年會，並將於論壇發表專題演說。

蔡英文辦公室指出蔡英文將於論壇中發表專題演說，向國際社會傳達台灣人民堅定守護民主自由的努力與信念，而台灣也將持續與國際社會合作，為全球的穩定繁榮貢獻力量。

據了解訂於11月22日至24日舉行的「哈利法克斯國際安全論壇」，是匯集全球民主國家討論安全議題及強化戰略合作的重要盛會，今年的年度大會主題為New Eras Arrive，這項論壇每年均聚集數十個國家，數百名國防及戰略安全領域專家及政要參與，目的在推動民主國家間更緊密的戰略合作，以共同應對世界上最緊迫的安全挑戰。

前總統蔡英文於今天晚上6時左右抵達桃園機場，在機場時未發表談話與受訪，並向在場媒體揮手致意。記者季相儒／攝影
前總統蔡英文於今天晚上6時左右抵達桃園機場，在機場時未發表談話與受訪，並向在場媒體揮手致意。記者季相儒／攝影
前總統蔡英文（右一）晚間7時20分搭機前往加拿大多倫多，在機場時未發表談話與受訪，並向在場媒體揮手致意。記者季相儒／攝影
前總統蔡英文（右一）晚間7時20分搭機前往加拿大多倫多，在機場時未發表談話與受訪，並向在場媒體揮手致意。記者季相儒／攝影

加拿大 桃園機場 蔡英文

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