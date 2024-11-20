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啟程赴加拿大出席論壇 蔡英文揮手致意未發表談話

中央社／ 桃園機場20日電
前總統蔡英文啟程訪加拿大，圖為她於訪問捷克布拉格期間在「公元兩千論壇」年會發表演講。（路透資料照片）
前總統蔡英文啟程訪加拿大，圖為她於訪問捷克布拉格期間在「公元兩千論壇」年會發表演講。（路透資料照片）

前總統蔡英文應「哈利法克斯國際安全論壇」邀請，參與2024HISF年會並發表專題演說，她今晚6時許自桃機啟程赴加拿大，過程中未發表談話與受訪，只向在場媒體揮手致意。

蔡英文晚間計畫搭乘長榮航空班機飛加拿大多倫多，蔡英文在隨行人員的陪同下，於晚間6時許現身在桃園國際機場，不過蔡英文並未發表談話．在發現有媒體拍攝時，也只是低調的向媒體揮手致意，隨即在航空公司的安排下登機。

蔡英文辦公室18日表示，應「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF）邀請，蔡英文20日將啟程前往加拿大，出席在加國東岸的哈利法克斯市舉辦的2024HISF年會，並將於論壇發表專題演說。

蔡英文辦公室說，訂於11月22日至24日舉行的「哈利法克斯國際安全論壇」，是匯集全球民主國家討論安全議題及強化戰略合作的重要盛會，今年的年度大會主題為New Eras Arrive；這項論壇每年均聚集數十個國家，數百名國防及戰略安全領域專家及政要參與，目的在推動民主國家間更緊密的戰略合作，以共同應對世界上最緊迫的安全挑戰。

蔡英文辦公室說，蔡英文將於論壇中發表專題演說，向國際社會傳達台灣人民堅定守護民主自由的努力與信念，而台灣也將持續與國際社會合作，為全球的穩定繁榮貢獻力量。

蔡英文辦公室發言人蔡舒景表示，正如蔡英文2021年獲頒「馬侃公共事務領袖獎章」（John McCain Prizefor Leadership in Public Service）時表示，「民主自由，就是台灣立足世界的最好獎章」，也更證明台灣是有能力貢獻全世界的良善力量。

加拿大 蔡英文 辦公室

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