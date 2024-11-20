台美21世紀倡議首批協定年底生效 二階段要等川普上台

台美21世紀貿易倡議已完成第一階段協定簽署，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今天表示，台美21世紀貿易倡議首批協定，預期可在本年底生效；至於第二階段討論與談判，要等美國新政府上台後，再看後續發展。

我國APEC經濟領袖會議代表團今赴總統府，向賴清德總統報告此行成果，並舉行記者會。代表團成員楊珍妮表示，跟美國雙邊會談時，有與美國貿易代表戴琪談討論到，台美21世紀貿易倡議進展，以及多邊在ＷＴO、APEC架構下持續合作。

楊珍妮表示，我方感謝戴琪長期的支持，共同完成台美21世紀貿易倡議首批協定，雙方預期此協定可在本年底生效。但因為美國總統大選前，雙方對台美21世紀貿易倡議的談判，沒有再繼續進行第二階段的深度討論，要等美國新政府上台後在看後續的發展。

此外，台灣持續爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），楊珍妮說，我方跟絕大多數ＣＰＴＰＰ成員國表達「台灣準備好了」，希望各成員國不要有政治上的考量。

楊珍妮表示，從我方與美國談21世紀貿易倡議，證明我們可以遵守比ＣＰＴＰＰ更高的標準，第二我們在國際間ＷＴＯ或雙邊協定都沒有任何案子進入訴訟，各會員國都表示肯定，而因ＣＰＴＰＰ是共識決，也希望我方多跟成員國溝通。