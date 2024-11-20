快訊

陳佩琪三度因京華城案作證 應訊3小時不發一語離開

蔡淑臻認戀小一輪高帥男 「當街交換口水」曝真正關係

謝宜容不只涉霸凌？黃國昌爆：宴請友人一餐花4.2萬、濫花公帑送禮

聽新聞
0:00 / 0:00

林信義：石破茂憂心台海局勢 重申和平非常重要

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
APEC代表團下午於總統府向媒體報告成果。左起為國安會副秘書長徐斯儉、國發會主委劉鏡清、代表林信義、行政院政委楊珍妮、外交部國際組織司長孫儉元。記者曾原信／攝影
APEC代表團下午於總統府向媒體報告成果。左起為國安會副秘書長徐斯儉、國發會主委劉鏡清、代表林信義、行政院政委楊珍妮、外交部國際組織司長孫儉元。記者曾原信／攝影

2024亞太經濟合作會議（APEC）年會落幕，台灣領袖代表林信義今天表示，日本首相石破茂在雙邊會談中，表達憂心台海局勢，因此石破茂重申，台海和平非常重要，如果台海局勢有變化，對全世界的影響非常大。

我國APEC經濟領袖會議代表團今赴總統府，向賴清德總統報告此行成果，並舉行記者會。媒體關注，我方與石破茂雙邊會談時，是否談及未來如何跟日本進行台日深化合作？林信義說，石破茂在會談中表達，台灣是日本非常穩定且互相信賴的夥伴，也有長遠的關係。

林信義表示，在產業合作，特別在半導體、晶圓代工上，日本的材料與設備非常好，台灣在製程有優勢，這樣的結合，加上供應鏈轉移配置，雙方有很多合作；我方也表達，如果有第三國投資，是否能一起參與，中小企業管理、高科技產業都受到歡迎，東南亞國家也很近，他們也覺得很好。

林信義表示，石破茂也提及，重視兩國共同防衛與防災，有很多合作的空間。石破茂也非常善意，希望幫助台灣加入國際組織，包括ＷＨＯ等，我方也表達感謝。

至於在台海議題上，林信義說，石破茂表達，日本重視台灣海峽和平的立場。石破茂非常關心台海的局勢，也有點憂心，所以重申台海和平非常重要，如果台海局勢有變化，對全世界的影響非常大，「日本對我們的企業與人民有長久的好感」。

中國大陸將主辦2026年的APEC峰會，中方是否會透過各種方式杯葛我方出席領袖會議？國安會副秘書長徐斯儉說，在經濟領袖會議過程中，包括中華台北在內有許多經濟體，對中國舉辦2026年APEC都提出不同的關切，主要集中在是不是所有經濟體都能以平等尊嚴的方式，參與2026年APEC、北京是否會遵循過去APEC慣例與經驗，以及人身安全是否能獲得保障。

徐斯儉表示，中華台北也特別向相關經濟體提出了，中國有「懲獨22條規定」，提醒各經濟體，中方懲罰的範圍不僅止於中華台北的與會成員，也有可能是其他經濟體的參與者，這點大家都理解。

徐斯儉表示，後來經過非常冗長的討論，中國對於各經濟體的關切及擔心，做出相關承諾與保證，而基於中方的保證，最終所有經濟體達成共識，對於2026年中方承辦APEC納入領袖宣言。

台海 石破茂

延伸閱讀

我國將捐100萬美元給APEC 資助研究能量

影／林信義率團報告APEC成績

日本派首相輔佐官訪美 盼接觸川普陣營

中國可能對日本重啟免簽 日相表態無意與北京「脫鈎斷鏈」

相關新聞

擋選罷法清晨4時多潛入會議室 沈伯洋：喇叭鎖很好開

立法院內政委員會今天排審「選罷法」修正案，綠委一早甲動佔領主席台，不過民進黨立委陳俊宇、沈伯洋等人陸續在臉書貼文顯示，清...

海外學牙醫考照實習要等12年？國外牙醫師兩聯盟互嗆

波波牙醫爭議不斷，美日等國外牙醫師聯盟對衛福部提起行政訴訟，今天於台北高等行政法院開庭。該聯盟理事長蕭曉玲說，民國106...

台美21世紀倡議首批協定年底生效 二階段要等川普上台

台美21世紀貿易倡議已完成第一階段協定簽署，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今天表示，台美21世紀貿易倡議...

林信義：石破茂憂心台海局勢 重申和平非常重要

2024亞太經濟合作會議（APEC）年會落幕，台灣領袖代表林信義今天表示，日本首相石破茂在雙邊會談中，表達憂心台海局勢，...

韓國瑜召集朝野協商選罷法無共識 周五可能表決

立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，研商「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」。不過藍綠白三黨團未達共識，韓國瑜裁示，既然沒...

我國將捐100萬美元給APEC 資助研究能量

2024亞太經濟合作會議（APEC）年會落幕，台灣領袖代表林信義今天表示，他在領袖會議中代表我政府宣布，將捐助100萬美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。