林信義：石破茂憂心台海局勢 重申和平非常重要

2024亞太經濟合作會議（APEC）年會落幕，台灣領袖代表林信義今天表示，日本首相石破茂在雙邊會談中，表達憂心台海局勢，因此石破茂重申，台海和平非常重要，如果台海局勢有變化，對全世界的影響非常大。

我國APEC經濟領袖會議代表團今赴總統府，向賴清德總統報告此行成果，並舉行記者會。媒體關注，我方與石破茂雙邊會談時，是否談及未來如何跟日本進行台日深化合作？林信義說，石破茂在會談中表達，台灣是日本非常穩定且互相信賴的夥伴，也有長遠的關係。

林信義表示，在產業合作，特別在半導體、晶圓代工上，日本的材料與設備非常好，台灣在製程有優勢，這樣的結合，加上供應鏈轉移配置，雙方有很多合作；我方也表達，如果有第三國投資，是否能一起參與，中小企業管理、高科技產業都受到歡迎，東南亞國家也很近，他們也覺得很好。

林信義表示，石破茂也提及，重視兩國共同防衛與防災，有很多合作的空間。石破茂也非常善意，希望幫助台灣加入國際組織，包括ＷＨＯ等，我方也表達感謝。

至於在台海議題上，林信義說，石破茂表達，日本重視台灣海峽和平的立場。石破茂非常關心台海的局勢，也有點憂心，所以重申台海和平非常重要，如果台海局勢有變化，對全世界的影響非常大，「日本對我們的企業與人民有長久的好感」。

中國大陸將主辦2026年的APEC峰會，中方是否會透過各種方式杯葛我方出席領袖會議？國安會副秘書長徐斯儉說，在經濟領袖會議過程中，包括中華台北在內有許多經濟體，對中國舉辦2026年APEC都提出不同的關切，主要集中在是不是所有經濟體都能以平等尊嚴的方式，參與2026年APEC、北京是否會遵循過去APEC慣例與經驗，以及人身安全是否能獲得保障。

徐斯儉表示，中華台北也特別向相關經濟體提出了，中國有「懲獨22條規定」，提醒各經濟體，中方懲罰的範圍不僅止於中華台北的與會成員，也有可能是其他經濟體的參與者，這點大家都理解。

徐斯儉表示，後來經過非常冗長的討論，中國對於各經濟體的關切及擔心，做出相關承諾與保證，而基於中方的保證，最終所有經濟體達成共識，對於2026年中方承辦APEC納入領袖宣言。