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韓國瑜召集朝野協商選罷法無共識 周五可能表決

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
立法院長韓國瑜。記者胡經周／攝影
立法院長韓國瑜。記者胡經周／攝影

立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，研商「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」。不過藍綠白三黨團未達共識，韓國瑜裁示，既然沒有共識，就依議事規則處理。選罷法協商沒有結果，據了解，周五不排除交付院會表決處理。

中選會主委李進勇提到，目前討論的法案是對於罷免的限制，基於公民的參政權需要謹慎，目前法案沒有窒礙之處，所以不宜現在再做變更。

韓國瑜今天召集三黨團針對選罷法修法協商。國民黨團書記長林思銘表示，該版為加嚴版本，此舉是真正體現民主的真諦，因為之前真的出現許多冒名連署情形，同時包括偽造，這是真的民主？「這樣的修正版本民進黨卻一直阻擋，你們是因為要準備大罷免嗎？是要讓民主在明年造成動盪不安嗎？我真的不曉得你們的立論基礎在哪？ 」

民進黨立委張宏陸說，選罷法可以討論是否加嚴加密，但現在沒有理性討論，有其他方法可做？此外，今天的案子與內政委員會選罷法的案子都有相關聯，也沒如此之急，兩個可以合在一起好好討論。

韓國瑜裁示，大家沒有共識，依議事規則處理。也就是說，周五可將此案交付院會表決處理。對此，吳思瑤不滿高喊，「沒有共識就是要繼續討論啊！怎麼協商像是過水。」藍營則指出，民進黨今天不讓內政委員會審查，周五不排除院會闖關。

罷免 選罷法 韓國瑜

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