我國將捐100萬美元給APEC 資助研究能量

2024亞太經濟合作會議（APEC）年會落幕，台灣領袖代表林信義今天表示，他在領袖會議中代表我政府宣布，將捐助100萬美元給APEC，支持APEC研究能量，並資助APEC在人類安全、數位創新、婦女經濟賦權等領域的倡議，以協助發展中經濟體能力的建構。

我國APEC經濟領袖會議代表團今赴總統府，向賴清德總統報告此行成果，並舉行記者會。林信義表示，我將捐助100萬美元給APEC，支持APEC研究能量；這項捐助，不僅展現台灣在引領相關議題所扮演的積極角色，也讓我們在推動全球發展進程中發揮重要影響力。

林信義舉例，在數位創新、綠色經濟轉型，尤其在應對氣候變遷方面，氫能成為未來各方關注項目之一，對此我方也呼籲APEC加強成員間的合作。

這次代表團行前，賴總統交辦三大任務，包括第一，台灣積極貢獻國際社會。第二，台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序。第三，台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。

林信義表示，在台灣要積極貢獻國際社會方面，各經濟體都針對我國在人工智慧、數位醫療、半導體、能源轉型以及中小企業韌性等領域的成就，表達高度興趣，因為台灣有非常完善的政策規劃。

關於台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序方面，林信義說，最近有許多批評ＷＴＯ功能不彰的聲音，但他在與其他國家進行圓桌對話時表示，ＷＴＯ未來必須繼續在國際貿易中扮演核心角色；我國支持ＷＴＯ的改革，包括恢復完整的爭端解決機制、重啟市場開放談判、討論當前貿易與投資等核心議題。

林信義說，台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。數位貿易已經成為全球貿易的一環，台灣有信心以我們引以為傲的數位能力促進全球經濟發展與繁榮。

林信義也透露，國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在16日的閉門會議中警告，貿易保護主義正在削弱全球經濟整合及貿易成長動能。他則在相關會議中分享我國經濟發展經驗，表示過去傳統經貿模式未能嘉惠所有人，造成貧富與發展差距的擴大，提醒所有經濟體領袖，需重視經濟發展品質及包容性成長重要性。