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立法院明審國土計畫法 14綠委喊話政院展延上路再溝通

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委蔡易餘今率多名立委舉行「國土計畫法」展延、溝通、再上路」 記者會。記者黃婉婷／攝影
民進黨立委蔡易餘今率多名立委舉行「國土計畫法」展延、溝通、再上路」 記者會。記者黃婉婷／攝影

國土計畫法明年4月30日上路，但因紛擾不斷，朝野立委傾向延後上路2至4年，趕在立法院修法前夕，民進黨立委蔡易餘等人再度公開喊話，目前仍有8縣市未繳交國土功能分區圖，加上地方鄉親疑慮未解，行政院應該展延納入選項，溝通再上路。

立法院內政委員會明天將排審「國土計畫法部分條文修正草案」，朝野立委共提出27個修法版本，過半條文聚焦法案應延長2到4年不等。與此同時，目前仍有新北市、桃園市、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣等8縣市未提送國土功能分區圖。

主張展延的民進黨立委蔡易餘今天再率同黨立委陳冠廷、劉建國、莊瑞雄、賴惠員、許智傑、黃秀芳、陳素月、陳俊宇、陳亭妃、何欣純、陳秀寶、王美惠及林岱樺等13名農業縣綠委公開喊話，盼展延上路日期。

蔡易餘指出，距離國土法上路時間愈來愈近，當前仍有7個國民黨縣市、1個無黨籍執政縣市未交功能分區圖，或許也不打算提供，大幅壓縮討論、審議時間，許多人民的疑慮也尚未化解，顯然各縣市難以一致上路，盼行政院、內政部考量多方意見，不堅持如期上路。 

「國土法要在明年實施，絕對不可能也不可行！」劉建國指出，國土法明文規定須全國一併實施，既然有縣市未繳交圖，就難以立即做事，行政院應該加強溝通，並且盡快讓配套到位，再進行後續討論；他說，國土計畫法已被相關地方政府妖魔化，但理應要正向發展，若一再抹黑、加上配套不到位，上路將遙遙無期。

陳亭妃認為，國土計畫法是在前總統馬英九時代三讀通過，如今但已被政治化，甚至很多縣市用政治力在抵制。她說，該法目的是要讓國家更好，好的政策必須溝通完成，了解精神後再上路，才能達到國家共融。

陳俊宇提到，聽聞已繳交的部分縣市可能先行實施，他認為這萬萬不可，怕會造成國家制度落差，仍希望全國統一施行，千萬不能分開，盼行政部門全面暫緩，解除民眾疑慮後再實施。

「還是再溝通一下吧！」莊瑞雄認為，這題確實非常困難，並非地方政府刻意延宕，盼中央、地方再溝通，一起攜手往前，畢竟國土計畫涉及國家未來發展、土地所有權人的衝擊，非同小可。

國土計畫法 溝通 蔡易餘

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