選罷法排審空轉整日 民進黨團：守護罷免權利到最後1分鐘
立法院內政委員會今排審選罷法修正草案，民進黨立委清晨搶占主席台，國民黨立委上午9時準時舉牌喊要開會，雙方爆發推擠衝突。輪值召委、國民黨立委徐欣瑩宣布開會，議事人員宣讀完議事錄後，麥克風被搶走，徐宣布休息。至傍晚5時30分，徐欣瑩仍未返回會議室，因此會議自然散會。
徐欣瑩上周臨時改議程，排今審選罷法部分條文修正草案，其中國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款，引發綠營不滿。
徐欣瑩與國民黨立委到傍晚5時30分仍未返回會議室，民進黨團舉牌高喊，「反對罷免雙門檻，反對惡修選罷法。」民進黨團幹事長吳思瑤表示，今晨4時30分起51戰隊，超過13小時守護珍貴的罷免權利，奮戰到最後一分鐘，國民黨狐狸尾巴終於露出來，儘管民進黨全力阻擋，國民黨可能會再闖關。
吳思瑤說，稍早立法院長韓國瑜協商依舊在沒有朝野共識下，又要用議事規則處理，韓國瑜跟國民黨、民眾黨是同一個劇本，要在院會強行表決，最快這周五就會在院會被多數暴力表決通過，「難道這是這屆立院要帶給民眾的成績單嗎？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言