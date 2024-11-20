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卓榮泰應邀報告無立委到場聆聽 韓國瑜：實在太難看

中央社／ 台北20日電
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

立法院韓國瑜今天表示，立法院昨天邀請行政院長卓榮泰報告追加預算，結果台下一位立委都沒有，只有質詢的立委，「實在是太難看了，我實在是不想講了」。他再次拜託各黨團幹部，一定要派出輪值立委。

立法院會19日邀行政院長卓榮泰、主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會首長列席報告「113年度中央政府總預算案追加預算案」編製經過並備質詢。

立法院長韓國瑜今天下午在召集朝野黨團協商時指出，昨天立法院邀請卓榮泰報告追加預算。結果全場到最後沒有立委在台下，只有質詢的立委，他再次拜託各黨團幹部，一定要派出輪值立委。他說，「實在是太難看了，我實在是不想講了」。

韓國瑜說，搞到最後，台下只有國民黨立委陳永康、民進黨立委王正旭，他還特別去謝謝兩人，「龜鶴二仙，你們千萬不能離開，這個畫面能看嗎？」

他說，尤其日前在法案三讀時，台下更是一位立委都沒有，就只有王正旭坐在那裡，他真的是太感謝了，不然就是空城計了。

韓國瑜指出，各黨團都有不分區立委，就麻煩去安排輪值立委，就按照政黨比例，國民黨團2席、民進黨團2席、民眾黨團1席，這一定要硬性規定嗎，真的不好看。

卓榮泰 立法院 韓國瑜

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