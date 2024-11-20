朝野同意延會1月底 國發基金調查喬不攏

立法院將加班到過年前！立法院20日召開黨團協商，朝野三黨都有共識下，立法院長韓國瑜決定延長會期至2025年1月21日，並從下周展開行政院附屬單位預算協商。但朝野在國發基金調查委員會上無法獲得共識，民進黨反對成立調查委員會，但藍白都認為，國發基金弊案頻傳，應該立案調查。

延會消化法案

協商一開始，立法院長韓國瑜就表示要先確定這個會期是否要延會，民進黨團書記長吳思瑤首先表示同意，有總預算等4大預算案、4個人事權，還有諸多法案下，若要延會到1月24日（過年前）都可配合。隨即藍白黨團幹部也表示同意延會。韓國瑜便敲定此會期延長到1月21日，以利消化法案與立委安排行程。

另外，朝野也確定附屬單位預算的密集協商會在27日到29日的下午密集協商，但傅崐萁認為早上也可以跟著委員會並行，但經過韓國瑜協調，改成之後「不拘泥下午密集協商」。接著三黨開始協商「成立國發基金調查委員會」，但民進黨書記長蔡易餘，還有吳思瑤都表達反對，認為該委員會缺乏明確性。

調查委員會各說各話

吳思瑤說，若要修《產創條例》第30條應該召開公聽會，且國發基金投資大量公司，且不是所有公司都會賺錢，若成立調查委員會恐範圍太大。但黃國昌反駁說，相關調查有綁定特定議案與修法，且他們的主張包括國發基金都不能成為紓困基金，還有國發基金要用法律管制，這些都是過去民進黨的主張。

黃國昌表示，國發基金若經過調查沒有疑慮最好，但其中包括牛仔褲代工廠虧損連連，還赴中設廠等投資就顯得很有問題，難道不應該調查、控管國發基金的投資？但蔡易餘強調，調查委員會相關設置要經過院會決議，藍白應該寫清楚要調查哪些項目，例如聯合再生，否則那麼多公司、狀況不同，都要全部調查？

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