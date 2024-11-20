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台灣促成多邊協商迫大陸回談判桌 確保APEC平等與會

中央社／ 台北20日電

中國宣布擔任2026年APEC主辦單位，涉外官員透露，中方爭取主辦權時，曾勸說台灣退讓並動員扈從國發言影射台灣阻撓，外交團隊表達「若不溝通，就不可能同意中國主辦」堅定立場，獲其他會員支持，透過多邊協商迫使中國回歸談判桌與台對等溝通，最終承諾確保各會員平等尊嚴與會的權利。

涉外官員指出，台灣雖是APEC完整成員，中國仍持續打壓台灣的正常參與；中方提出2026年主辦APEC意願後，協商過程中不僅曾勸說台灣退讓，也動員扈從國家發言影射台灣阻撓中國主辦，今年主辦國秘魯也疑似在中國壓力下數次試探台灣底線。

涉外官員表示，習近平利用APEC年會對秘魯進行國是訪問，秘魯從政府、媒體至私人企業都感受到來自中國的巨大壓力，先是台灣刊登於利馬機場的Chipin with Taiwan燈箱廣告被強制撤下，有TAIWAN字樣的T-BAR電子螢幕廣告遭中國駐秘魯大使館威脅下架，甚至有中方人員意圖拆除廣告，避免習近平「看見台灣」。

涉外官員透露，為維護台灣平等尊嚴參與APEC的正當權利，以及確保所有經濟體與會人員人身安全，外交部長林佳龍指示外交團隊堅持APEC「共識決」原則，表明「若不溝通，就不可能同意中國主辦」的立場，並向其他會員說明，爭取瞭解及支持。

涉外官員指出，台灣立場獲得G7國在內的其他會員正面回應，稱許外交人員發言「強而有力」，也有國家洽詢中國「反台獨22條」，盼就主辦權進一步研議；外交部同步讓國安高層知悉，並據此與中方協商，同時促請友台國家協助向中國表達關切，最終中國同意在APEC架構下與台對等協商，迫使「戰狼」回歸談判桌，也促成中國做出符合台灣要求的具體承諾。

涉外官員認為，這次台灣多邊協商外交手段成功，與理念相近國家合作阻止中國跳過與台灣協商的意圖，提升台灣在APEC的能見度，友台國家官員讚許台灣這次展現高度外交技巧，「在過程中極大化自身優勢，表現可圈可點」；總統賴清德也高度肯定外交人員的表現。

APEC 溝通 秘魯

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