賴清德：社會憂慮憲訴法修法 籲立院維繫憲政運作

國民黨立委提案修正憲法訴訟法，引發逾百名律師遊行抗議。民進黨主席賴清德今天說，社會憂慮這次修法，立法院作為憲法機關，在憲政運作上負有「憲法忠誠」義務，須遵循並努力維繫憲政制度的正常運作，他並請民進黨立法院黨團堅守崗位反映律師界意見。

國民黨立委翁曉玲等人提憲法訴訟法第4條、第30條、第43條及第95條修正案，將憲法訴訟法作成判決及裁定的計算大法官人數規定，由現有總額修正為法定總額，並將憲法裁判作成門檻提高法定總額的2/3。若修正後，憲法裁判至少須有10名以上大法官參與，且須有至少10名以上的大法官同意，才能做成憲法裁判。

對於此修法版本，153名律師認為將有癱瘓憲法法庭危險，16日上街遊行抗議，引發討論。

民進黨今天召開中常會，邀請大恆國際法律事務所長李荃和、中興大學法律專業學院長暨法律系主任陳信安，專案報告「憲法訴訟法惡修之問題與因應」。

賴清德在會中提到，近期，對於攸關人民權益及憲政運作的「憲法訴訟法」修法，全國律師聯合會及7個地方律師公會發表共同聲明，18個公民團體也齊聚發聲，更有超過300位律師及民眾於16日發起遊行，表達社會各界對於這次修法的憂慮。

賴清德表示，2024年統計指出，憲法法庭每個月至少新收近百或破百件案件數；司法院也說明，目前9成以上的案件都是關於人民權益的聲請案。李荃和、陳信安也提醒，若國民黨主導憲法訴訟法修正草案通過，將可能造成憲法法庭運作在制度、實體、價值、效益面等4大問題。

賴清德說，大家尤其關注的是，相對弱勢族群的權利將會受損，導致憲法法庭作為人民權益救濟的最後一道防線無法發揮作用。

賴清德指出，過去司法院大法官憲法法庭曾做出許多重要的解釋判決，例如同性婚姻、隱私權、公務員權益、懲治叛亂條例的解釋，這些大法官解釋都為台灣的人權保障跨出一大步。

賴清德說，希望全民一起關心此議題，也呼籲立法院作為憲法機關，在憲政運作上負有「憲法忠誠」義務，須遵循並努力維繫憲政制度的正常運作，更請民進黨立法院黨團守護憲法秩序、保障人民的基本權利，堅守崗位反映律師界及公民社會的意見。