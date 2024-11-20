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馬英九斥賴清德和平之路是詐術 綠：誰詐欺國人很清楚

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人韓瑩表示，賴總統談話已經表示得非常清楚，和平要有理想但不要有妄想，堅持台灣主權、堅持中華民國跟中共互不隸屬，加強國防，和國際上民主國家站在一起，這是現在所追求的。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人韓瑩表示，賴總統談話已經表示得非常清楚，和平要有理想但不要有妄想，堅持台灣主權、堅持中華民國跟中共互不隸屬，加強國防，和國際上民主國家站在一起，這是現在所追求的。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九今天表示，賴清德總統近日關於和平路徑談話，扭曲事實與資訊，新兩國論是徹徹底底的台獨路線，是通往戰爭的道路，根本不是什麼和平之路。民進黨發言人韓瑩表示，是誰對中國存有幻想？誰在詐欺國人？大家都看得非常清楚。

賴清德日前在論壇上詢問學生對和平的看法，提出三條不同的「和平之路」供選擇。第一條是簽訂和平協議，接受西藏模式；第二條是接受「九二共識」與「一國兩制」的港澳模式；第三條則是堅持台灣主權、民主自由的憲政體制，強化國防並與民主國家合作。結果第一、二條選項無人贊成，幾乎在場學生都贊同第三條路。

馬英九表示，他看完媒體報導不禁啞然失笑。凡在大、中、小學校考試時，出過選擇題的任何老師都知道在選擇題中，不論是三個或四個選擇，任何兩個選擇，內容必須是相互排斥、不能同時成立的，否則就不能成為一個獨立的選擇而納入考題，這是考試出題目的基本常識。

馬英九說，賴總統就這個題目所提三個選項，任何兩個甚至三個都是可以並行而不排斥的。例如「簽訂和平協議」與「接受九二共識」、或「簽訂和平協議」與「堅持台灣主權和民主陣營站在一起」、或「接受九二共識」與「堅持台灣主權和民主陣營站在一起」。既然任何兩個選項都可以並存的正確答案，怎麼可以設陷阱讓學生只投第三種？

韓瑩表示，賴總統談話已經表示得非常清楚，和平要有理想但不要有妄想，堅持台灣主權、堅持中華民國跟中共互不隸屬，加強國防，和國際上民主國家站在一起，這是現在所追求的。

九二共識 馬英九

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