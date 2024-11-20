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中鋼子公司在高雄6年虧64億 柯志恩疑「重北輕南」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院財政等7個委員今聯席處理前瞻計畫預算。國民黨立委柯志恩質詢中鋼投資的「興達海基」，為何成立6年虧損64億，對比台北港的「世紀鋼」發展天差地遠？民進黨政府根本重北輕南。圖／截自立法院議事直播
立法院財政等7個委員今聯席處理前瞻計畫預算。國民黨立委柯志恩質詢中鋼投資的「興達海基」，為何成立6年虧損64億，對比台北港的「世紀鋼」發展天差地遠？民進黨政府根本重北輕南。圖／截自立法院議事直播

立法院財政等7個委員今聯席處理前瞻計畫預算。國民黨立委柯志恩質詢中鋼投資的「興達海基」，為何成立6年虧損64億，對比台北港的「世紀鋼」發展天差地遠？民進黨政府根本重北輕南。

立法院財政、內政、經濟、教文、交通、社福、衛環等7個委員會，今聯席邀請相關部會做「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形及成效」專題報告，及審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」。

柯志恩質詢時，表示經濟部能源署在高雄設立海洋科技產業創新專區，這項計畫總積費是42.63億，後來因為展延，增加到51.49億，第二期又多了一個深水池工程，多了3.78億。成效如何？經濟部次長何晉滄僅說，有達到當初設計的成效。

柯志恩提到，審計部決算報告稱，因介面整合複雜，建制技術很高，所以工程一再展延，當初說好要做完在離岸風電場有關於實驗場域的期程，很多廠商已經進駐9成，但是入不敷出，虧損不斷擴大，要培訓的人才也沒有達到標準，呈現收入衰退狀況，如何說跟預估目標一致。

何晉滄說，因為當初這個項目是初期的投資，投資的金額是比較高一點。

柯志恩再指出，目前還要再投資7.83億，要求中鋼投資68.42億成立子公司，叫做「興達海基」，還要成立三個中心。中鋼投資的興達海基，是國內唯二水下基礎供應商，6年虧了64億，而且完全沒有風電的業務，當時希望有風電生產，培植本土人員、本土技術，旗下20餘家的協力廠商員工爆了離職潮，有掌握嗎？

未等何晉滄回應，柯志恩接著表示，另一家水下基礎供應商，是「世紀鋼」，在台北港，董事長很認真，也是前總統蔡英文所謂的離岸風電後援會會長，她對於成就給予肯定，5年市值增長20倍，股價從不到10元，現在是205元。為何差這麼多？

何晉滄回應，因為發展離岸風電， 需要有這些海下基礎工程的業者協助。

柯志恩表示，現要拿掉國產化政策的保護，沒有政策保護，這些供應鏈還有什麼辦法存活？興達海基目前為止，連一張離岸風電的訂單都沒有，繼續燒錢。前瞻的錢還要繼續投資嗎？台北港的世紀鋼，訂單接不完；高雄就連連虧損，民進黨政府真的是重北輕南。

台北港 柯志恩

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