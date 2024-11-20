內政委員會僵局 藍營堅持審選罷法 綠營喊戰到最後一刻

立法院內政委員會今天審查攸關提高罷免同意門檻的「選罷法」修正草案，引爆藍綠衝突。國民黨立法院黨團書記長林思銘對此表示，今天要開會，會審總預算，就是審查拉高門檻的版本。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則表示會堅持守住委員會會議室，避免藍營強行碾壓。

為了審查「選罷法」拉高同意門檻，立院藍綠今又在內政委員會發生推擠衝突。民進黨立院黨團天都沒亮就占據主席台杯葛議事，在國民黨立委9時進入會場後，雙方隨即爆發衝突。會議主席國民黨籍召委徐欣瑩在9時17分宣佈開會，但綠營抗議，徐欣瑩隨即宣布休息，會議完全停擺。

林思銘下午在內政委員會會議室外面接受媒體訪問時提到，今天就是要審總預算還有審查選罷法。吳思瑤在旁邊笑著一直拍著林思銘，「趕快審預算，不要排選罷法」。吳思瑤說，他們還是會顧好內政委員會，國民黨團應該是要強行碾壓，他們要守護，奮戰到最後一刻。