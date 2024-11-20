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藍綠白三黨同意 立法院延會至明年1月21日

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜召集朝野協商。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜召集朝野協商。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜今日召集朝野協商，討論立法院第11屆第2會期是否延會？國民黨團、民進黨團、民眾黨團經過第一輪發言後，三黨團都同意本會期延會至1月24日，而經過協商後，韓國瑜宣布協商結果，三黨團決議院會延會至1月21日。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，本會期勢必要延會，因為總預算延宕，立法院現在要補課、補進度，目前有4個人事同意權、4個預算案，還有許多相關法案。民進黨團認為有必要延會至1月24日。

國民黨團書記長林思銘發言表示，很高興聽到民進黨團要延會到1月24日，這樣可以多留一些時間充分審查總預算，可以彈性一點先延會到1月24日，如果提早討論完也可以提早結束。民眾黨團副總召吳春城也提到，民眾黨團也同意延長到1月24日。

三黨發言完後，韓國瑜宣布休息討論一下，最後韓國瑜宣布，經過討論後，三黨團決議延會至明年1月21日。

民眾黨 民進黨 韓國瑜

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