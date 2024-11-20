新加坡新聞稿稱反台獨 外交部認：黃循財他是

新加坡總理黃循財與大陸國家主席習近平在APEC會晤，星國外交部網站的新聞稿提及反台獨和遵守「一中政策」。國民黨立委葉元之今質疑，外交部急著幫人家澄清，讓新加坡再次公開呼籲反對台獨。外交部次長田中光表示，不是澄清，他們是找出中國用各種方法把不當言詞塞在別人嘴裡。

田中光今列席立法院外交及國防委員會，報告美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響」，並備詢。

民進黨立委林楚茵、沈伯洋質詢時關切，APEC期間「拜習會」沒提到賴清德，大陸官媒卻認知統戰，台灣媒體甚至全文照抄，外交部有無針對下一場國際會議因應。田中光答詢表示，國安單位已作出澄清，顯然大陸在進行資訊戰，這是很清楚的；陸媒報導常有「加料」，各部會應特別警惕，成立因應假訊息的跨部會機制。

葉元之質詢問，新加坡公開講他們主張反對台灣獨立，外交部的看法？田中光說，陸方發出訊息是新加坡支持一個中國原則，經他們了解，新加坡說他們是支持一個中國政策，兩者說法有明顯不同。葉追問，「沒提到黃循財反對台獨這件事？」田中光則說「他是反對台獨」。

葉元之質疑，外交部做事粗糙，本來這個話題一天就過去，現在被負面操作，最後搞得裡外不是人，外交部為何要急著幫人家澄清，讓新加坡再次公開呼籲反對台獨。田中光表示，他們不是澄清，是找出中國用各種方法把不當言詞塞在別人的嘴裡。

葉元之也提到，習近平在拜習會到底有沒有提「賴清德」三個字，政府高層都說沒有，國安局長說去比對白宮新聞稿，說完全沒講到賴清德。白宮新聞稿是拜習會的逐字稿嗎？

外交部表示，兩邊會後發布的新聞聲明他們都有看，並坦言不是逐字稿。葉元之質疑，國安局長怎能根據不是逐字稿的新聞稿，直接推論習近平在拜習會沒提到賴清德？把新聞稿當成逐字稿？國安體系邏輯是這樣的？田中光表示，各方面查證是沒有（提到賴清德）的。

葉元之再次提到，紐約時報前天報導指「習近平特別說，美國若要維持地區和平必須公開反對台獨，並罕見提到台灣總統賴清德，」所以紐約時報也被認知作戰？「美國報導就有，你一直否認這件事，務實一點好不好？」田中光則回「我們再來了解一下。」