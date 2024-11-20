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NCC人事案懸而未決 行政院將從現行3委員挑一人擔任代理主委

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
按照組織法，行政院會指定NCC代理主委，而代理主委人選會從剩下的3位委員中挑出一位，以作為機關代表人。圖／聯合報系資料照片
按照組織法，行政院會指定NCC代理主委，而代理主委人選會從剩下的3位委員中挑出一位，以作為機關代表人。圖／聯合報系資料照片

立法院上周三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）第16條修正案，代理主委翁柏宗將無法繼續代理主委職務，自12月起，NCC委員會將只剩下3位委員，無法召開委員會，104項業務均將一同停擺；NCC主秘黃文哲今日表示，按照組織法，行政院會指定NCC代理主委，而代理主委人選會從剩下的3位委員中挑出一位，以作為機關代表人。

NCC自12月開始，只剩下3位委員，例行的NCC委員會議無法召開，取而代之的是委員諮詢會。

黃文哲指出，按照組織法要點，會有因應措施，除了104項業務必須經過委員會討論之外，其他事項則會透過委員諮詢會方式討論，但即便是透過此方式討論，等到NCC委員人數補滿、重新召開委員會後，也必須事後為委員諮詢會討論的結果進行追認。

至於12月之後，是否每周仍要定期召開委員諮詢會，黃文哲表示，會依照案件狀況做決定，近期，NCC也會統計接下來的換照、申設、營運計畫變更、董監變更案，盡量避免因為NCC委員人數不足的空窗期，造成民眾權利受損。

每年年底，NCC會針對離島第四台費率進行審議。NCC指出，上周已請離島業者到會陳述，若業者補件情況理想，離島第四台費率會盡快在11月底完成審議。

NCC 翁柏宗

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