快訊

拜登再開綠燈！批准供烏反步兵地雷 阻俄軍在烏東推進

花蓮區間車遲未發車 驚見司機員倒列車駕駛室送醫不治

下班帶傘！2縣市大雨特報 恐下到明天晚上

北京稱習近平會拜登提賴清德 知情人士：美方已否認

中央社／ 盛頓20日專電

北京日前指中國國家主席習近平美國總統拜登會談時，習近平提及總統賴清德。知情人士指出，經台灣向美方查證，習近平在會中沒有提賴清德的名字。

拜登（Joe Biden）與習近平16日在秘魯參加亞太經濟合作會議（APEC）期間舉行高峰會。中國外交部17日表示，習近平在會中要美方「認清賴清德和民進黨當局的台獨本性」。

記者18日向白宮詢問對中方新聞稿的看法，截至目前尚未收到回應。但不願具名的知情人士指出，經台灣向美方查證，習近平在會中沒有提賴清德的名字。

根據白宮會後新聞稿，拜登呼籲中國停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動，重申美國反對任一方片面改變現狀，強調台海和平穩定符合全球利益。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在會後的媒體簡報補充，雙方就兩岸議題來回交流。

中國外交部新聞稿則說，習近平在會中強調，「台獨」分裂行徑與台海和平穩定水火不容，「美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的台獨本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對台獨，支持中國和平統一」。

位於華府的智庫「德國馬歇爾基金會」（GermanMarshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）回覆中央社詢問時說，中方官員提到賴清德的名字已經有一段時間了，這與前總統蔡英文的大部分任期形成對比，中方直到蔡英文執政後期才提到蔡英文的名字，中方對賴清德顯然比較憂心。如果習近平確實提到賴清德的名字，她並不感到意外。

葛來儀稍早也在社群平台X分享她對中方新聞稿的看法。

她說，習近平試圖說服美方，約束賴清德有助增進美方維護台海和平穩定的利益。習近平主要是說給美國總統當選人川普（Donald Trump）政府聽的，但也希望拜登在最後兩個月有些行動，例如對賴清德提出批評。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global TaiwanInstitute）執行長蕭良其說，中方指習近平提到賴清德的名字，顯然試圖將兩岸關係持續惡化的責任歸咎於台灣方面。

他表示：「毫無疑問，北京正試圖在美國與賴總統間挑撥離間。」

蕭良其指出，川普對賴總統的了解可能有限，中方這樣的說法，可以看作是中共試圖影響川普對賴清德看法的一種手段。

另外，中國外交部表示，習近平在拜習會提到，中方有4條不容挑戰的紅線，分別是台灣問題、民主人權、道路制度與發展權利。

葛來儀說，習近平已多次提過這個說法，他再次重申，意在傳達一個訊息給川普政府：這些議題是美中關係最敏感的核心議題，希望川普政府不要挑戰或逾越。

蕭良其指出，中共這些動作很可能是在對川普政府「設置標記」，未來可指責美方違反紅線，或作為中方讓兩岸情勢升級的藉口，讓其他國家以為是美方有錯在先。這是中共長期以來的策略。

他舉例說，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台，並非美國眾議院議長訪台首例；另外，美方許多人都認為，賴總統在就職演說、國慶演說的談話合理，但中國對這些事件都有強烈的反應。

美國 習近平 賴清德

延伸閱讀

卸任前積極助烏抗俄 拜登傳批准供應殺傷性地雷

習近平：AI帶來風險 願與各國構建網路命運共同體

藍綠為選罷法爆衝突 李彥秀：是賴清德朕即天下的傲慢

習近平南美盡收囊中 會見玻總統：中玻是好朋友好兄弟

相關新聞

擋選罷法清晨4時多潛入會議室 沈伯洋：喇叭鎖很好開

立法院內政委員會今天排審「選罷法」修正案，綠委一早甲動佔領主席台，不過民進黨立委陳俊宇、沈伯洋等人陸續在臉書貼文顯示，清...

賴清德：社會憂慮憲訴法修法 籲立院維繫憲政運作

國民黨立委提案修正憲法訴訟法，引發逾百名律師遊行抗議。民進黨主席賴清德今天說，社會憂慮這次修法，立法院作為憲法機關，在憲...

台中藍委輪番洩漏盧秀燕未來藍圖 有條件不選黨主席？

國民黨11月24日將在桃園市舉辦全國黨代表大會暨130周年黨慶活動，但議程上的討論事項沒有多少人在意，更多人關注是否有所謂的「反朱」勢力在臨時提案出招，為2025年黨主席選舉時朱立倫的連任路上搬出大石頭擋路，台中市長盧秀燕及其子弟兵如何在場外合縱、串連，才是關注重點。 「反朱」勢力會不會出招？還無法確定，但從近期「盧系」立委的發言，黨內解讀，只要朱立倫不做出「這項」選擇，「擁燕」勢力可能反倒成為朱立倫連任黨主席的助力。但盧系立委的說法，也引來其他黨內人士雜音…

馬英九斥賴清德和平之路是詐術 綠：誰詐欺國人很清楚

前總統馬英九今天表示，賴清德總統近日關於和平路徑談話，扭曲事實與資訊，新兩國論是徹徹底底的台獨路線，是通往戰爭的道路，根...

中鋼子公司在高雄6年虧64億 柯志恩疑「重北輕南」

立法院財政等7個委員今聯席處理前瞻計畫預算。國民黨立委柯志恩質詢中鋼投資的「興達海基」，為何成立6年虧損64億，對比台北...

內政委員會僵局 藍營堅持審選罷法 綠營喊戰到最後一刻

立法院內政委員會今天審查攸關提高罷免同意門檻的「選罷法」修正草案，引爆藍綠衝突。國民黨立法院黨團書記長林思銘對此表示，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。