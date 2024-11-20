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外交部：新加坡說的是一中政策 中國偷梁換柱

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院外交國防委員會上午邀請外交部、國發會、經濟部列席，報告「美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響」並備詢。對於美國總統當選人川普19日宣布，盧特尼克（Howard Lutnick）將出任商務部長一職，負責制定美國的貿易和關稅戰略。外交部政次田中光表示，將與相關部會密切關注美國新政府經貿外交人事布局、政見落實情形。記者曾吉松／攝影
立法院外交國防委員會上午邀請外交部、國發會、經濟部列席，報告「美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響」並備詢。對於美國總統當選人川普19日宣布，盧特尼克（Howard Lutnick）將出任商務部長一職，負責制定美國的貿易和關稅戰略。外交部政次田中光表示，將與相關部會密切關注美國新政府經貿外交人事布局、政見落實情形。記者曾吉松／攝影

大陸國家主席習近平日前會晤新加坡總理黃循財，陸方稱新加坡恪守一中原則，遭我外交部反駁；外交部政次田中光今天在立法院表示，新加坡向來說的都是「一中政策」，陸方這是偷梁換柱、移花接木的手法。

黃循財與習近平會晤後，陸方發布新聞稿指出，新加坡完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的台灣獨立，「堅定恪守一個中國原則」。我外交部則指，經查證，新加坡政府並未表達此等言論。

據新加坡外交部新聞稿，黃循財表示，新加坡奉行明確和一貫的「一個中國」政策，反對台灣獨立。

田中光今列席立法院外交及國防委員會，報告美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響」，並備詢。國民黨立委黃仁質詢時質疑，新加坡直接打臉外交部，還在硬拗、玩文字遊戲。

田中光表示，新加坡一直講的是「一中政策」，但陸方卻稱新加坡說的是「一中原則」，這是偷梁換柱、移花接木的說法，大陸發出來的訊息，可能假訊息居多。

黃仁指外交部硬拗、玩文字遊戲。田中光則強調，「一個中國政策」（One China Policy）跟「一個中國原則」（One China Principle）有很大不同，但中國卻把話放進新加坡的嘴巴。

外交部 新加坡 黃循財

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