許銘春被捲入勞動部霸凌案 朱立倫：等看監院怎調查

勞動部勞動力發展署吳姓員工日前於辦公室死亡，勞動部昨公布霸凌事件調查結果，但仍難平息眾怒。國民黨主席朱立倫今天表示，監察院長陳菊、勞動部前部長許銘春還有所謂的「高官」都是出身部長室，他等著看監察院如何處理。

朱立倫今在中常會指出，不管是公務員或基層勞工，都要受到尊重與公平待遇，主管勞工權益的勞動部，竟然發生基層勞工被嚴重霸凌，且不幸有同仁往生。昨天看到很荒謬的場景，一群高官開記者會說，分署長有咆哮、有貶義、有怒吼，但出發目的是良善的，所以無法證明是霸凌。「請問民進黨、卓榮泰院長、賴清德總統，你們可以接受嗎？」

朱立倫批評，民進黨的高官把基層勞工、基層公務員當成最容易欺負的一塊，這麼明顯的霸凌案件，高官們的結論是無法證明是霸凌，陳菊、許銘春還有所謂的高官，都是出身部長室，他等著看監察院對這起霸凌事件如何處理；如果再官官相護，證明監察院存在的必要性跟可行性值得存疑了。