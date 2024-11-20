快訊

北分署長謝宜容霸凌案延燒 勞長何佩珊：記兩大過並停職

美國警告「恐有重大空襲 」！緊急關閉駐烏克蘭大使館

LINE免費貼圖7款來了！這款終身免費、日常用語「累癱」社畜必用

許銘春被捲入勞動部霸凌案 朱立倫：等看監院怎調查

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

勞動部勞動力發展署吳姓員工日前於辦公室死亡，勞動部昨公布霸凌事件調查結果，但仍難平息眾怒。國民黨主席朱立倫今天表示，監察院長陳菊、勞動部前部長許銘春還有所謂的「高官」都是出身部長室，他等著看監察院如何處理。

朱立倫今在中常會指出，不管是公務員或基層勞工，都要受到尊重與公平待遇，主管勞工權益的勞動部，竟然發生基層勞工被嚴重霸凌，且不幸有同仁往生。昨天看到很荒謬的場景，一群高官開記者會說，分署長有咆哮、有貶義、有怒吼，但出發目的是良善的，所以無法證明是霸凌。「請問民進黨、卓榮泰院長、賴清德總統，你們可以接受嗎？」

朱立倫批評，民進黨的高官把基層勞工、基層公務員當成最容易欺負的一塊，這麼明顯的霸凌案件，高官們的結論是無法證明是霸凌，陳菊、許銘春還有所謂的高官，都是出身部長室，他等著看監察院對這起霸凌事件如何處理；如果再官官相護，證明監察院存在的必要性跟可行性值得存疑了。

勞動部 朱立倫 監察院 許銘春 霸凌

延伸閱讀

朱立倫：賴清德要清楚 國際環境不會支持台獨

【重磅快評】陳菊愛將的愛將拔官 許銘春歉意夾藏推諉

北分署公務員輕生案 許銘春道歉「勞動部缺人，工作量太大」

勞動部分署長涉霸凌員工遭拔官 前部長許銘春也道歉了

相關新聞

擋選罷法清晨4時多潛入會議室 沈伯洋：喇叭鎖很好開

立法院內政委員會今天排審「選罷法」修正案，綠委一早甲動佔領主席台，不過民進黨立委陳俊宇、沈伯洋等人陸續在臉書貼文顯示，清...

外交部：新加坡說的是一中政策 中國偷梁換柱

大陸國家主席習近平日前會晤新加坡總理黃循財，陸方稱新加坡恪守一中原則，遭我外交部反駁；外交部政次田中光今天在立法院表示，...

許銘春被捲入勞動部霸凌案 朱立倫：等看監院怎調查

勞動部勞動力發展署吳姓員工日前於辦公室死亡，勞動部昨公布霸凌事件調查結果，但仍難平息眾怒。國民黨主席朱立倫今天表示，監察...

朱立倫：賴清德要清楚 國際環境不會支持台獨

大陸國家主席習近平與新加坡總理黃循財日前會晤，我外交部反駁陸媒稱星國「反對台獨，堅定恪守一個中國原則」；不過，星國官網確...

賴清德拋和平3方案 馬英九批：用詐術欺騙學生

賴清德總統日前出席青年論壇，在回應學生時提出「三條路徑」包括「西藏模式和平協議、九二共識港澳模式、堅持主權憲政體制」。前...

輸不起？ 藍控：綠色女政治人物派歹徒處理反霸樑者

立法院朝野為選罷法修法爆發肢體衝突。國民黨今舉行記者會，出示在基隆市長謝國樑罷免案後黑道恐嚇的影片，並由當事人現身說明，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。