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朱立倫：賴清德要清楚 國際環境不會支持台獨

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

大陸國家主席習近平與新加坡總理黃循財日前會晤，我外交部反駁陸媒稱星國「反對台獨，堅定恪守一個中國原則」；不過，星國官網確實提及反對台灣獨立。國民黨主席朱立倫今天表示，賴清德總統要清楚，國際環境不會支持台獨。

朱立倫今在中常會表示，中華民國的脊梁就是中華民國憲法，中華民國的根是中華民族，中華民國的本就是中華文化，民進黨推動台獨，國民黨堅決反對。

朱立倫提到，最近的國際場合，不管是美國、歐洲、日本、新加坡，各國領袖都表達不支持台獨，台獨是一條走不通的路，賴總統要清楚，國際環境不會支持台獨，新加坡與許多國家也清楚表達反對台獨。

朱立倫表示，台獨不但要想摧毀中華民國，違反中華民國憲法，甚至要推動台灣民族論，不承認自己是炎黃子孫，不承認自己是中華民族，文化上搞文化台獨、去中化，這些都嚴重在國內製造對立，傷害民眾情感，更造成兩岸嚴重對立。

朱立倫說，他要清楚表達中國國民黨的立場，國民黨是創建中華民國的政黨，捍衛中華民國憲法，同時堅決反對台獨，「我們是中華民族的一份子，更是中華文化的推動者與傳承者。」

台獨 新加坡 朱立倫 賴清德

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