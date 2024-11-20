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財劃法修正誰蓋軌道？ 主計處：中央將難負擔

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
在前瞻預算審查中，民進黨立委紛紛表示，若《財劃法》通過，中央就不能用前瞻預算協助地方發展。（直播截圖）
在前瞻預算審查中，民進黨立委紛紛表示，若《財劃法》通過，中央就不能用前瞻預算協助地方發展。（直播截圖）

「《財劃法》若照藍白版本通過，就無法補助地方的前瞻基礎建設！」民進黨立委吳秉叡、李坤城等人20日質詢時指出，前瞻5期預算共8400億，若《財劃法》修正將6千多億給地方，中央將無法補助地方建設。主計長陳淑姿回應表示，相關計畫過去都有分配補助比例，若《財劃法》通過後，中央確實就沒有能力補助。

綠：修財劃法就沒前瞻

立法院20日針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形及成效」進行專題報告。但多位民進黨立委質詢時都提到前瞻預算與《財劃法》的關聯，吳秉叡表示，按照國民黨版本的《財劃法》修法，中央統籌分配稅款將再挪出6000多億元，中央財政勢必更加吃緊。

主計長陳淑姿回應，前瞻計畫中仍有4000多億元軌道建設尚未編列，若財劃法修法通過，中央財政恐難以支應。她指出，明年度的總預算規模約為3.1兆元，扣除依法律義務支出的1.8兆元，以及統籌分配稅款6612億元後，中央僅剩下6000多億元，其他非法律義務支出恐須減半，並可能需要舉債。

但吳秉叡質詢完時，國民黨立委、財政委員會召委陳玉珍反駁說，《財劃法》修法通過後，「地方決定怎麼用就怎麼用」，中央將無需再介入地方資金分配。

地方要自出錢蓋捷運

「新北市輕軌捷運都是中央補助，《財劃法》通過後誰來出錢？」李坤城質疑，前瞻基礎建設第五期是最後一期，共編7百多億，國民黨版《財劃法》若通過，將挖了中央財源6612億走，新北市軌道建設恐無人出錢。陳淑姿說，若將來《財劃法》通過，中央沒有能力補助，可能都要回歸地方，由地方負擔。

李坤城再追問，《財劃法》通過後，新北市要出的軌道建設經費，本來由中央補助，後來因為中央無法補助，自己出了錢，會不會多於統籌分配款？陳淑姿說，計畫型補助大部分在六都，一般性補助偏在縣市，要由交通部檢討對各縣市補助的比例。

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財劃法 軌道建設

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