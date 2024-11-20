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藍指找黑道恐嚇民眾 民進黨：含沙射影指控大可不必

中央社／ 台北20日電

國民黨今天表示，基隆市長謝國樑罷免案後，竟出現黑道恐嚇力挺謝國樑的民眾，質疑民進黨選不贏就罷免，罷免不成就恐嚇。國民黨智庫副執行長凌濤呼籲，盡速修正選罷法，避免浪費社會資源，放下社會仇恨。

民進黨發言人吳崢回應表示，遇刑事案件應向警方報案，紀姓男子日前才遭罷樑志工指控洩漏個資，現下也遭司法調查中，呼籲國民黨「含沙射影的指控大可不必」。

國民黨今天上午召開記者會，出示在基隆市長謝國樑罷免案後黑道恐嚇影片，並由當事人現身說明，當事人紀文荃表示，當天返回母親住處停車場時，有歹徒一車3人等待他下車時，手持器械駕車擋住停車場出入口，想要將他擄走。

他說，歹徒甚至提到綠色的女性政治人物，花新台幣20萬元到25萬元的價碼要處理他，到底是哪位綠色女性政治人物，又或者是誰想幫忙出頭而買凶擄人。

紀文荃說，謝國樑罷免案投票前夕，因在臉書上質疑民進黨籍議員後，就開始不斷收到很多恐嚇留言及訊息，原本以為單純是民進黨側翼的政治攻防，但卻在10月10日開始有不明人士騷擾他。

紀文荃的母親聲淚俱下表示，以為老百姓選出來的民意代表會保護百姓，但卻花錢找黑道要處理她們，讓她感到很害怕。小朋友每天上學、放學、補習，她都很擔心小朋友的安全，每天都睡不著、做惡夢。

國民黨發言人楊智伃強調，質疑不同的聲音，或是有不同的意見表達，或監督執政黨，都是非常天經地義的事情，國民黨在面對執政黨的壓力、迫害時，還是會很勇敢的拿起麥克風，為民意發聲，捍衛公平正義。

國民黨 基隆 民進黨 罷免

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