輸不起？ 藍控：綠色女政治人物派歹徒處理反霸樑者

立法院朝野為選罷法修法爆發肢體衝突。國民黨今舉行記者會，出示在基隆市長謝國樑罷免案後黑道恐嚇的影片，並由當事人現身說明，批評民進黨「選不贏就罷免，罷免不成就恐嚇；選不贏找青鳥，罷不成找黑道」，要求賴清德總統出面管一管。

國民黨公布當事人提供的畫面顯示，兩台小客車駛入停車場後，疑似刀械的物品被疑似黑道成員拿在手上，當事人發現情況不太對勁，馬上回到車內，但兩輛小客車持續在旁繞行，車上成員隨即手持器械下車，一路潛伏至當事人車輛後方，等待當事人下車。

曾代表國民黨參選基隆市議員的紀文荃說，當天返回母親住處停車場時，有歹徒一車3人等待他下車時，手持器械駕車擋住停車場出入口，想將他擄走，當他返回車內後，歹徒下車到他車旁，用盡各種言語想誘騙他下車來實施暴行。歹徒甚至提到綠色的女性政治人物花20到25萬元價碼要處理他，到底是哪位綠色女性政治人物？

他表示，罷樑案投票前夕，因在臉書上質疑民進黨議員後，就不斷收到很多恐嚇留言及訊息，本以為單純是民進黨側翼的政治攻防，卻在10月10日開始，有不明人士騷擾他曾經的住處。這些日子他對家人所承受的壓力與焦慮非常不捨，賴清德總統允許這樣的事情發生嗎？

台北市議員柳采葳批評，民進黨「選不贏就罷免，罷免不成就恐嚇；選不贏找青鳥，罷不成找黑道」，不只刻意操作罷免製造仇恨，甚至希望社會對立持續延續下去，身為在野黨的民代，絕不會放任這樣的事情。

桃園市議員凌濤指出，基隆民進黨的民代輸不起，竟在罷免結束後還唆使黑道要欺負善良的基隆人。立法院內政委員會正審查「選罷法」，民進黨立委就像野人一樣霸占主席台，毫不討論內容，難道沒看到罷免對於基隆市民造成多大的撕裂？多大的仇恨？到現在市民還要被黑道恐嚇？