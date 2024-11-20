賴清德拋和平3方案 馬英九批：用詐術欺騙學生

賴清德總統日前出席青年論壇，在回應學生時提出「三條路徑」包括「西藏模式和平協議、九二共識港澳模式、堅持主權憲政體制」。前總統馬英九今天表示，賴總統扭曲事實與資訊，新兩國論是徹徹底底的台獨路線，是通往戰爭的道路，根本不是什麼和平之路。

賴清德日前在論壇上詢問學生對和平的看法，提出三條不同的「和平之路」供選擇。第一條是簽訂和平協議，接受西藏模式；第二條是接受「九二共識」與「一國兩制」的港澳模式；第三條則是堅持台灣主權、民主自由的憲政體制，強化國防並與民主國家合作。結果第一、二條選項無人贊成，幾乎在場學生都贊同第三條路。

馬英九表示，他看完媒體報導不禁啞然失笑。凡在大、中、小學校考試時，出過選擇題的任何老師都知道在選擇題中，不論是三個或四個選擇，任何兩個選擇，內容必須是相互排斥、不能同時成立的，否則就不能成為一個獨立的選擇而納入考題。這是考試出題目的基本常識。

馬英九說，賴總統就這個題目所提三個選項，任何兩個甚至三個都是可以並行而不排斥的。例如「簽訂和平協議」與「接受九二共識」、或「簽訂和平協議」與「堅持台灣主權和民主陣營站在一起」、或「接受九二共識」與「堅持台灣主權和民主陣營站在一起」。既然任何兩個選項都可以並存的正確答案，怎麼可以設陷阱讓學生只投第三種？

馬英九說，賴總統還扭曲事實與資訊，和平協議與西藏模式是兩回事，九二共識也絕對不是港澳模式；更重要的，是賴總統的「新兩國論」，是徹徹底底的臺獨路線，是通往戰爭的道路，根本不是什麼和平之路。賴總統欺騙台灣年輕人，但是這條路卻會帶台灣年輕人上戰場。

馬英九表示，賴總統是擁有美國哈佛大學公共衛生碩士學位的知識份子，又從政多年，當過市長與行政院長，現在身為總統，怎麼可以用這種詐術欺騙高中生？用這樣操縱手法後做出來的「民意」，又怎能令人相信？賴總統所犯的錯誤，簡直就是欺騙青年，要比「口號治國」嚴重多了。