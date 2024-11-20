快訊

香港47人案的國安法重判後，黎智英今出庭應訊辯解

又見職場霸凌？疾管署爆有土皇帝組長 羅一鈞回應了

餵浪貓竟收到禮物！女子「當場起飛」網笑翻：要確定牠是來報恩的欸？

APEC台灣廣告遭斷電 外交部：已提告秘魯廠商

中央社／ 台北20日電

秘魯代表處在APEC年會期間設置有TAIWAN字樣的電子螢幕廣告，當地媒體報導，自稱中方人士擅自將電子廣告斷電40分鐘，避免中國國家主席習近平看見。外交部今天表示，秘魯代表處除在第一時間向秘魯政府反映，也已向秘魯廠商提出告訴，「我們一定要跟對方打到底」。

APEC經濟領袖會議當地時間16日在秘魯首都利馬落幕。駐秘魯代表處在市區重要交通要道設置TAIWAN字樣的電子螢幕廣告。秘魯成功電視台及網路新聞網報導，自稱中方人士為不讓中國國家主席習近平車隊看到TAIWAN看板，擅自將電子廣告斷電40分鐘，另有17名中國公民意圖強行拆除建築上方的廣告看板。

外交部政務次長田中光、國發會副主委高仙桂、經濟部政次陳正祺上午列席立法院外交及國防委員會，報告「美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響」，並備質詢。

立委林楚茵肯定駐秘魯代表處讓台灣被世界看到的做法，認為外交部必須向秘魯政府表達應有態度。

田中光答詢時表示，台灣於APEC期間共在秘魯刊登1個燈箱廣告與7個T-BAR廣告；中國在各處都會想辦法出奧步給台灣穿小鞋，例如剪斷電線、派人照相、派人擋住看板等手段，試圖讓習近平看不到台灣廣告，駐秘魯代表處除了在第一時間就向秘魯政府反映，也已向秘魯廠商提出告訴。

田中光強調，秘魯不能用這種方式對待台灣，台灣是APEC會員體之一；這個案子現在還沒有結束，「我們一定要跟對方打到底」，這全世界都在看，如此作法對秘魯自身沒有好處。

林楚茵認為，駐秘魯代表處的商業行為受阻，秘魯方顯然受到中國公然施壓來矮化台灣，尤其在APEC場域，這是最壞示範，希望外交部處理完之後提交報告予立院外交及國防委員會。

APEC 秘魯

延伸閱讀

習近平南美盡收囊中 會見玻總統：中玻是好朋友好兄弟

米雷伊會習近平：堅定支持中方在台灣問題上立場 堅定恪守一中原則

習近平會馬克宏：引領國際應對全球性挑戰是中法共同承擔的大國責任

馬克宏與習近平在G20峰會面晤

相關新聞

擋選罷法清晨4時多潛入會議室 沈伯洋：喇叭鎖很好開

立法院內政委員會今天排審「選罷法」修正案，綠委一早甲動佔領主席台，不過民進黨立委陳俊宇、沈伯洋等人陸續在臉書貼文顯示，清...

監院5項出國考察編列千萬 羅智強嗆：耍廢第一預算全刪

立法院司法及法制委員會今天審查監察院預算。國民黨立委羅智強表示，明年度中央政府院級、部級共計36個單位，監察院平均單項出...

賴清德拋和平3方案 馬英九批：用詐術欺騙學生

賴清德總統日前出席青年論壇，在回應學生時提出「三條路徑」包括「西藏模式和平協議、九二共識港澳模式、堅持主權憲政體制」。前...

輸不起？ 藍控：綠色女政治人物派歹徒處理反霸樑者

立法院朝野為選罷法修法爆發肢體衝突。國民黨今舉行記者會，出示在基隆市長謝國樑罷免案後黑道恐嚇的影片，並由當事人現身說明，...

行政院不提財劃法修正挨批像路人 能循總預算模式溝通？

攸關全國統籌分配稅款的財政收支劃分法，由國民黨主導在一片吵鬧聲中以「3分鐘」送出立法院財政委員會，掌管預算大權的行政院，在此次戰役中聲音卻少得可憐，更有綠委直言行政院彷彿像個「路人」，衝擊全讓立院黨團承受。在朝小野大困境下，行政院能否尋總預算會商模式化解朝野對立，仍是未知數。

提高罷免門檻強渡關山 國民黨不可思議的三個失策

11月20日上午立法院內政委員會，朝野立委又因為公職人員選罷法修正爆發衝突，議事因此停擺。衝突的起因，是國民黨11月15日將「罷免同意票須高於當選票」的雙門檻條文列入議程。 不過，無論從政治判斷或者政策良窳看，國民黨此舉無疑都大有問題，不僅欠缺修法正當性，也是徒增加罵本。這次衝突，也再度凸顯國民黨在政治判斷的失準，以及對法案研究不夠嚴謹的軟肋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。