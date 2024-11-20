卓榮泰緊鑼密鼓重提NCC人事案 黃國昌：動作快一點

國家傳播通訊委員會（NCC）人事案持續卡關，行政院長卓榮泰昨天說，「正在緊鑼密鼓籌出一份新的人選」，希望國會盡速通過，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，行政院長終於清楚表露心跡，尊重卓榮泰的提名權，「動作快一點，不要再拖了。」

立法院會上周三讀通過「國家傳播委員會組織法」修正案，刪除國家傳播通訊委員會（NCC）委員延任條款，未來NCC運作恐面臨停擺，卓榮泰昨天在立法院受訪時說，重新審視被提名的委員能否繼續擔任被提名人，最近正在緊鑼密鼓，籌出一份新的人選，希望國會盡速通過。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，卓榮泰說得不清不楚，NCC組織法在立法院三讀通過以後，真正不合格的人就是代理主委翁柏宗，「所以他一定要換，連任以後不得再任，NCC組織法第4條寫得很清楚，12月1日就正式生效。」

黃國昌質疑，卓榮泰是要告訴台灣社會，不合格的人就只有翁柏宗，想要趁機換掉剩下3位被提名人，前任閣揆提名的人，順勢一起全部換掉，如果現在想要做這件事情，面對立委質詢就大方地講，當時講得支支吾吾、一直在迴避問題，如今終於清楚表露心跡，「我們尊重他的提名權，動作快一點，不要再拖了。」

黃國昌也說，自己要再度正告民進黨，到底是誰在阻擋NCC人事案，自家交通委員會召委不排審，難道是在揣摩卓榮泰的心意，一方面不審查NCC人事同意權案，另一方面在社會不斷散播假訊息，聲稱在野黨阻擋相關人事案，呼籲民進黨不要再搞兩手策略。

媒體詢問，國民黨立委提案成立委員會，劍指調查經濟部長郭智輝，黃國昌則表示，還是要等看到具體提案內容，並且經過民眾黨團會議討論，到時候黨團才能清楚做出表態，因為民眾黨是就事論事、理性務實的政黨。

不過，黃國昌也說，撇開成立調查委員會，郭智輝的問題很大，要跟社會好好說明的事情非常多，請他以後針對問題回答就好，不要再惱羞成怒。