民眾黨重申反對修法提高罷免門檻 支持連署加嚴

立法院內政委員會今天審查「公職人員選舉罷免法」修正草案，朝野立委再度爆發推擠衝突。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，民眾黨團支持罷免連署加嚴，至於進一步提高罷免門檻，這件事情茲事體大，民眾黨團認為此時此刻，不適合再透過修法提高門檻。

民眾黨立法院黨團上午舉行「反對沒收民權，杜絕幽靈連署」記者會，民眾黨立委麥玉珍表示，立法院是講道理的地方、不是打架的地方，民進黨立委三度霸佔內政委員會，不僅再度影響會議進行，也損害民主機制正常運作，呼籲他們不要再罷免內政委員會。

麥玉珍也說，許多人都認為應該修正選罷法，怎麼修法可以討論，但是不能癱瘓議事，現在的罷免案經常出現浮濫連署、抄樁腳名冊的問題，完全背離法規設計精神，應該淘汰不適任的政治人物，而不是僅為政黨服務，政治人物更不該把人民當成動員工具。

麥玉珍說明，民眾黨團已經多次明確表態，就是不支持上修罷免門檻，但是法律應該有一致性，連署過程應該更加嚴謹，才能真正守護人民權利。

民眾黨團也公布最新民調，其中在加嚴罷免案連署過程的部分，應該比照正副總統附上身分證影本，顯示有63.9％受訪者同意、28.5%受訪者不同意；而在提⾼罷免⾨檻的部分，同意罷免票數需超過被罷免⼈當選得票數，結果則有51.4%受訪者同意、41.7%受訪者不同意。

黃國昌表示，民調結果有重要的參考價值，民眾黨團不贊成提高罷免門檻，在社會高度對立的狀態之下，這件事情的討論還不夠成熟，不過對於加嚴罷免連署過程，可以說是獲得壓倒性的支持，因此民眾黨團會一本初衷，表達支持加嚴罷免連署門檻。

黃國昌也說，自己想要請教民進黨主席賴清德，「請問癱瘓國會、在國會裡面使用暴力行為，是你下令還是縱容？」上任總統至今已經半年，繳不出像樣的成績單，只會不斷製造衝突跟對立，甚至在國會殿堂透過言語、肢體暴力創造仇恨情緒，導致台灣社會對立得更加嚴重，「請問這就是你所謂團結台灣的方式嗎？」

黃國昌受訪時表示，針對罷免連署程序要更加嚴謹，防止被連署的亂象發生、真正保障公民權，民眾黨團支持加嚴連署程序，比照總統副總統選舉罷免法規定，不過再度提高罷免門檻，這件事情茲事體大，民眾黨團認為此時此刻，不適合修法提高罷免門檻。

黃國昌指出，根據民調數字顯示，支持連署程序加嚴，獲得壓倒性的支持，至於修法提高罷免門檻，雖然同意略高於不同意，不過也出現極端對立的狀況，「在社會還沒有進一步討論，讓民意趨向比較清楚，我們認為此時此刻，不適合提高罷免門檻。」