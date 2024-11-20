財劃法若修軌道建設誰出錢？ 主計長：中央無力負擔

立法院財政等7個委員今聯席處理前瞻計畫預算。民進黨立委李坤城針對國民黨版財劃法修法通過後，表示中央財源被挖走6千多億，新北市軌道建設經費要由誰來出？主計長陳淑姿回應，將來財劃法通過後，中央沒有能力補助，可能要回歸地方，由地方負擔。

立法院財政、內政、經濟、教文、交通、社福、衛環等7個委員會，今聯席邀請相關部會做「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形及成效」專題報告，及審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」。

立法院財政委員會日前初審通過財劃法修法草案並交協商，但該法涉及中央、地方的財政比例，以及各縣市間的分配問題。民進黨立委李坤城、陳亭妃等，於今日於聯席會議中，指國民黨版財劃法草案侵蝕中央財源，有分配不公等問題。

李坤城說，前瞻基礎建設第五期是最後一期，共編7百多億，新北市輕軌捷運都是中央補助，接下來國民黨版財劃法通過，挖了中央財源6612億走。新北市所有軌道建設，經費要由誰來出？

陳淑姿說，當初核定計畫時，有分配中央補助多少，地方負擔多少，將來財劃法通過後，中央沒有能力補助，可能都要回歸地方，由地方負擔。

李坤城提到，民國115年度後，中央有負擔的軌道建設有11件，接下來中央負擔軌道建設，要怎麼處理，要由地方自己出嗎？交通部次長林國顯表示，已經核定的計畫，前瞻第五期編完後，沒有預算就回歸到公務預算，未來交通部提列到行政院申請的中央負擔，由主計總處配合統籌處理，看看是否經費足夠，經費不夠可能就要做點處理，已經核定的照原來核定比例。

李坤城質疑，當初核定是按照財劃法規模核定，已經沒這麼多統籌分配款，怎麼可能按照本來中央核定比例再去撥給地方？陳淑姿回應，現在是前瞻計畫，將來回歸各部會計畫型補助，要優先要刪減大概也是計畫型補助，這是對各縣市相關補助的配套計畫，各部會大部分都要刪減。

李坤城再問，財劃法通過後，新北市要出的軌道建設經費，本來由中央補助，後來因為中央無法補助，自己出了錢，會不會多於統籌分配款？陳淑姿說，計畫型補助大部分在六都，一般性補助偏在縣市，要由交通部檢討對各縣市補助的比例。

陳亭妃也質疑，根據國民黨、民眾黨的財劃法修法版本，台南市調整的幅度跟額度敬陪末座，她不可能接受，台南很多建設正在發展，這樣對台南公平嗎？陳淑姿回應，就他們分析，台南在直轄市算比較低的，現在垂直分配跟水平分配，整個還沒定案，都在試算階段，如果是在試算階段，台南甚至是比彰化還低。