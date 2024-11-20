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藍要修罷免門檻 劉世芳：政黨競爭下恐有3不利條件

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會上午排審「選罷法」修正草案，民進黨團立委一早就在會議室前守候，占領主席台杯葛議事。記者曾吉松／攝影
立法院內政委員會上午排審「選罷法」修正草案，民進黨團立委一早就在會議室前守候，占領主席台杯葛議事。記者曾吉松／攝影

立法院內政委員會今排審選舉罷免法修正草案，藍綠委甲級動員。中選會主委李進勇表示，罷免是憲法保障的公民權，牽涉罷免權門檻提案都有重新思考是否違背憲法餘地。內政部長劉世芳說，最好不要在政黨競爭情況下提出修法，否則會有3項不利條件，盼在社會共識尚未凝聚前，應維持現狀。

李進勇會前受訪表示，罷免權是憲法保障的公民參政權，任何有關罷免門檻設定的提案，都該考慮到是否違背憲法。而連署附上身分證影印本，牽涉個人資料保護，民眾可能因憂慮被詐騙，而不願參加連署，此項修法也必須考慮。

李進勇說，罷免同意票須超過當時當選的票數，這點也必須審慎考慮。他說，從選舉時的投票到罷免投票，中間大概至少經過一年半以上的時間，人跟事都有很多變化，用投票時、一年半以前的民意，要來改變、壓制一年半後罷免時的民意，這樣的基礎是否允當，實在很有問題。

李進勇說，另外還有一個問題是選舉投票跟罷免投票，就候選人數、當選人數、投票率來講，基礎都不同，把基礎不同兩個數據擺在一起比較，這也不合理。

劉世芳會前受訪也說，委員會之前舉辦公聽會，學者、專家、黨團對修法沒有共識，在尚未凝聚社會共識前，應維持現狀，且最好不要在政黨競爭情況下提出修法。

劉世芳分析，憲法保障人民選舉、罷免、創制、複決等公民權，若在政黨高度競爭狀況下提出修正案，恐怕會有三項不利條件，首先罷免案連署條件趨嚴，會降低人民提出罷免意願；其次若罷免通過門檻也加高，照過去處理選罷法經驗，也會影響到罷免公民權行使；第三，社會沒共識前，該案會加強社會不同政黨的對立或政治上的緊張。

至於連署需附身份證影本的提案，劉世芳指出，按現行機制選務機關即可糾錯，來處理不實連署狀況，但若身分證明要求越來越嚴格，反會降低人民提出罷免的意願。不論如何，若沒有辦法達到共識時，恐怕只會加劇政黨或公民團體的惡性競爭，與社會希望民主憲政秩序穩定，與政治健全發展的方向背道而馳，因此，應維持選罷法現狀。

立法院內政委員會上午排審「選罷法」修正草案，藍綠雙方爆發衝突，召委徐欣瑩宣布開會，引發綠營抗議。記者曾吉松／攝影
立法院內政委員會上午排審「選罷法」修正草案，藍綠雙方爆發衝突，召委徐欣瑩宣布開會，引發綠營抗議。記者曾吉松／攝影

劉世芳 立法院 罷免 選罷法

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