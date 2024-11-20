影／分母不同拿分子比大小 民團批許宇甄罷免門檻提案荒謬

立法院選罷法攻防進入關鍵時刻，台灣公民陣線與台灣經濟民主連合今天在立法院群賢樓前舉行記者會，對於內政委員會排審國民黨立委許宇甄提高罷免通過門檻的提案，該案要求同意罷免票數必須大於被罷免人原當選票數才算通過，表示極為荒唐。

台灣公民陣線與台灣經濟民主連合宣布，上周五開始的「志工應變小組排班，輪流監看立院動態，隨時準備抗議」行動，會持續十一個周五，到明年一月二十四日農曆年假前或立法院休會為止。經濟民主連合智庫研究員黃承瀚指出，立法委員許宇甄所提出之《公職人員選舉罷免法》第九十條條文修正草案「提高罷免通過門檻」的提案，完全不考慮罷免投票與原始競選投票二者投票率的高低、總投票人數的多寡，直接拿同意罷免票數與原當選票數相比較。這就有如兩個分數，分母不同，直接拿分子比大小，台灣的立法院竟然要討論這麼荒謬的提案，不禁要問提案委員許宇甄，你的數學老師是這樣教你的嗎?