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監院5項出國考察編列千萬 羅智強嗆：耍廢第一預算全刪

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院長陳菊。圖／聯合報系資料照片
監察院長陳菊。圖／聯合報系資料照片

立法院司法及法制委員會今天審查監察院預算。國民黨立委羅智強表示，明年度中央政府院級、部級共計36個單位，監察院平均單項出國計畫預算編列最高，但出國預算漲到外太空，調查預算卻減少，若監院不只出國第一名，耍廢也要第一名，他主張把明年度監院出國預算全刪。

羅智強指出，監察院明年出國計畫共編列1096萬元，共五個出訪項目，平均每個220萬元，高居所有部會第一名，連外交部平均也才200萬元，監院的總出國經費，同樣高居五院之首。

羅智強說，從2021年到2025年，監察院出國預算成長1.54倍，監委出國預算增幅82%，正副院長出國經費也大幅增長；但赴外調查專案預算，卻逆勢減少21％，實不合理。

羅智強表示，監院出國考察甚至包括了去日本北海道看黑熊，但北海道只有棕熊，根本沒有黑熊，實在荒謬。監察院秘書長李俊俋回應，該次出國考察也包括日本長野縣，那裡有黑熊。

民眾黨立委黃國昌表示，2009年時任立委柯建銘、賴清德曾批評，監委出國考察，假查案真觀光，要求刪預算，讓他看了很感動；不過到了2023年10月，監察院長陳菊帶了一大團赴義大利考察，回來後心得報告卻只有一頁，內容是否值得花這些錢，報告都在監院官網上，相信大家心裡都有把尺。

監察院 羅智強 考察 黃國昌

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