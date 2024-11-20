快訊

駐沙外館也傳霸凌 徐巧芯：高層逼員工墊款、找陪喝酒

專訪／國中就有奧運夢！林郁婷還原奪金喜悅 秀舞技大跳〈APT.〉

考東京大學要苦讀？ 「日讀90分鐘」就上榜關鍵秘訣曝

前瞻計畫第4期執行成效 主計長：持續促進產業轉型

中央社／ 台北20日電

行政院主計總處主計長陳淑姿今天在立法院財政等6個委員會聯席會議表示，前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行迄今，除了加速推動國家重大基礎建設外，也持續促進產業轉型、提升國家競爭力等，產生福國利民的效益。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，今天邀請相關部會首長就「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形及成效」進行專題報告，並備質詢。第5期（114年）特別預算案歲出編列新台幣703億元，正於立法院審議階段。

前瞻基礎建設計畫是連續性計畫，為奠定未來30年國家發展根基的重大經建計畫，政府自民國106年9月推動至今。國家發展委員會今年10月17日召開第124次委員會議，就前瞻基礎建設計畫執行情形提出報告，前瞻基礎建設計畫目前執行至第4期，已投入7697億元。第4期截至113年第3季（112年1月至113年9月）止，計畫經費達成率為76.89%，各項建設均穩健推展中，預估年底可達成96%的目標。

陳淑姿今天在立法院財政等6個委員會聯席會議指出，前瞻基礎建設計畫第1期至第3期特別預算已於106年度至111年度執行期滿，並辦理特別決算完竣。

陳淑姿表示，為繼續辦理軌道、水環境、綠能、數位、城鄉、因應少子化友善育兒空間、食品安全及人才培育促進就業等8項建設計畫，前瞻基礎建設計畫第4期特別預算，實施期程自112年度至113年度，歲出預算數2098億元，包括軌道建設537億元、水環境建設451億元、綠能建設127億元、數位建設380億元、城鄉建設473億元、因應少子化友善育兒空間建設14億元、食品安全建設14億元及人才培育促進就業建設102億元。

關於前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形，陳淑姿指出，依據國發會列管的預算執行情形統計資料，截至113年9月30日止，累計執行數1614億元，占累計分配數1665億元的96.9%。

陳淑姿表示，前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行迄今，已展現許多面向的執行成效，除了加速推動國家重大基礎建設外，也持續促進產業轉型、提升國家競爭力等，產生福國利民的效益。各主管機關將持續就各項個案計畫積極辦理，主計總處也將協同國發會等管考機關持續督促各主管機關加速執行有關計畫預算，提升預算執行績效。

前瞻基礎建設

延伸閱讀

財委會藍綠也口角衝突 陳玉珍酸吳秉叡：拔麥克風嗎？

北分署公務員輕生案 卓榮泰：給首長的告誡

財劃法爭議宣布休息後遲未現身 藍委協尋主席賴惠員

財劃法再爆衝突 藍綠立委對吼搶麥克風

相關新聞

駐沙外館也傳霸凌 徐巧芯：高層逼員工墊款、找陪喝酒

勞動部勞動力發展署吳姓員工日前於辦公室死亡，勞動部昨公布霸凌事件調查結果並致歉。國民黨立委徐巧芯今揭露駐沙烏地阿拉伯王國...

力擋藍拉高罷免同意門檻修法 這些綠委曾有相同提案

立法院內政委員會今天排審拉高罷免同意門檻的「選罷法」修法，民進黨團清晨甲動杯葛會議。不過調閱過去綠委提案紀錄，民進黨現任...

擋選罷法清晨4時多潛入會議室 沈伯洋：喇叭鎖很好開

立法院內政委員會今天排審「選罷法」修正案，綠委一早甲動佔領主席台，不過民進黨立委陳俊宇、沈伯洋等人陸續在臉書貼文顯示，清...

監院5項出國考察編列千萬 羅智強嗆：耍廢第一預算全刪

立法院司法及法制委員會今天審查監察院預算。國民黨立委羅智強表示，明年度中央政府院級、部級共計36個單位，監察院平均單項出...

藍要修罷免門檻 劉世芳：政黨競爭下恐有3不利條件

立法院內政委員會今排審選舉罷免法修正草案，藍綠委甲級動員。中選會主委李進勇表示，罷免是憲法保障的公民權，牽涉罷免權門檻提...

影／分母不同拿分子比大小 民團批許宇甄罷免門檻提案荒謬

立法院選罷法攻防進入關鍵時刻，台灣公民陣線與台灣經濟民主連合今天在立法院群賢樓前舉行記者會，對於內政委員會排審國民黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。