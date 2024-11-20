藍綠為選罷法爆衝突 李彥秀：是賴清德朕即天下的傲慢

立法院內政委員會今日排審選罷法，民進黨立院黨團今日凌晨4時30分即發動甲動，杯葛議事，爆發衝突。國民黨立委李彥秀說，賴清德總統跟民進黨一意孤行，對抗在野黨，賴清德「朕即天下」的傲慢心態，讓台灣的民主與團結流逝。

立院內政委員會今排審「選罷法」修正草案，藍綠各自祭出甲動，爆發激烈衝突，會議無法進行，國民黨籍召委徐欣瑩宣布休息。

李彥秀說，民進黨團今日凌晨4時30分，甲動在議場集結，全面占領主席台，擺出戰鬥架勢，根本就是害怕進行修法實質討論。

李彥秀表示，今日是520就職滿半年，賴政府完全沒有新人新氣象，新政新視野，整個內閣團隊像隻無頭蒼蠅，橫衝直撞，毫無頭緒；而賴清德更是親手毀了自己的「政治蜜月期」，三黨不過半的政治生態下，到處開戰、獨裁傲慢，好像民進黨還是「完全執政」。

李彥秀指出，上述這點反映在台灣民意基金會的最新民調數據，賴清德的聲望跌至42.8%的最低點，與5月就職時的58.0%相較，等於快速流失了300萬的支持者；而在朝野的攻防上，民進黨也完全沒討到便宜，46.8%民眾認為，朝野衝突對立不斷，執政的民進黨要負最大責任。

李彥秀認為，賴清德忘記自己是中華民國總統，民進黨忘記自己是台灣的執政黨，民進黨立委忘記「當家不鬧事」。不僅天天搞政治、搞鬥爭、搞仇恨動員，剛上任就在想2026、2028，大辣辣的在總統官邸召開派系會議。

李彥秀批，不會搞仇恨動員，民進黨就不會執政。民調顯示，58.9%民眾反對現行「少數即可罷免多數」的弊病，70%的民眾認為大罷免不利國家安定，賴清德與民進黨卻一意孤行，執意要與在野黨對抗，與絕大多數的民意對抗，為了個人的利益、政黨的利益，不惜撕裂台灣的團結、朝野的和諧。

李彥秀強調，民進黨對選罷法修正的杯葛與抗爭只是冰山的一角，更可怕的是賴清德「朕即天下」的傲慢心態，讓台灣的民主與團結一點一滴的流逝。