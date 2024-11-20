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擋選罷法清晨4時多潛入會議室 沈伯洋：喇叭鎖很好開

聯合報／ 記者唐筱恬張曼蘋／台北即時報導
民進黨陳俊宇在臉書發文表示，天還沒亮就守在內政委員會，國民黨今天要沒收公民罷免的選罷法草案，他將和民進黨團將捍衛到底。圖取自陳俊宇臉書
民進黨陳俊宇在臉書發文表示，天還沒亮就守在內政委員會，國民黨今天要沒收公民罷免的選罷法草案，他將和民進黨團將捍衛到底。圖取自陳俊宇臉書

立法院內政委員會今天排審「選罷法」修正案，綠委一早甲動佔領主席台，不過民進黨立委陳俊宇、沈伯洋等人陸續在臉書貼文顯示，清晨約4時多人就在會議室裡面，遭藍委質疑破壞公物。立法院人士指出，「立院非會議時間不開放申請」，經查綠委沒有破壞門鎖，想辦法開門進去。

民進黨立委為阻擋選罷法修正案，今早拂曉出擊佔領主席台，藍綠爆發衝突後，內政委員會目前空轉至今。不過立法院委員會會議室法定時間7時正式開門，但多名綠委清晨4時半已先潛入會議室。

陳俊宇在臉書發文表示，天還沒亮就守在內政委員會，國民黨今天要內政委員強行通過「提高罷免門檻」，沒收公民罷免的選罷法草案，他將和民進黨團將捍衛到底，「51戰隊我們一起加油！」。沈伯洋一早也在臉書貼出圖片，與綠委郭國文、洪申翰等人排排站指「今天比較早起」，照片顯示綠委清晨4時32分，即在會議室內。

國民黨立委王鴻薇痛批，民進黨立委都是現行犯，一而再、再而三破壞公物，「黃賊完了變沈賊、陳賊」，居然喇叭鎖轉一下就打開了，上次摔麥克風的也是民進黨立委吳秉叡，破壞公物的全是民進黨。

沈伯洋表示，今天大概4時10分左右就到現場，雖然內政委員會202會議室表定都是7時開，「但喇叭鎖很好開，可以去檢查門鎖並沒有被破壞」，今天民進黨團就是要甲動，目的就是為了要占領主席台，不讓國民黨過水選罷法，「雖然國民黨可能又會說我們破門而入，但國民黨之前自己才是破門突襲過，我們卻是採取最和平方式進入。」

立法院人士事後調查，門鎖確實沒有壞，「非會議時間不開放立委申請」，但其餘時間則無相關規定。

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