懸缺3個月未依法任命新主委 核安會：尊重行政院安排

核能安全委員會去年9月甫正式揭牌運作，首任的核安會主委陳東陽任職不到1年卻因個人生涯規畫請辭，今年8月中起由副主委張欣暫代主委一職。立委指出，根據「核安會組織法」第3條規定，出缺3個月即應任命新任主委，但至今卻依然懸缺。核安會表示，人事任命尊重行政院決定。

原屬二級機關的原能會降級改制成三級獨立機關，改名為核安會，去年9月正式揭牌運作，首任主委為成大土木工程系教授陳東陽，但上任不到1年即請辭，當時國民黨立委洪孟楷於立法院質詢時指出，盼主委位置不要懸缺過久。

立法院教文會今天邀請核能安全委員會代理主委張欣列席報告業務概況，並備質詢。

洪孟楷今天質詢時再指出，張欣代理主委至今已經3個月，依據「核安會組織法」規定，出缺3個月就需要任命新主委，至今尚未任命新主委，是否代表張欣準備要真除？現在已經在編列明年度的機關預算，是否要暫緩審查，等新主委上任再審查？

立委萬美玲質詢時表示，主委懸缺這麼久，對領導上沒有問題是不可能的，也不滿張欣在詢答時未針對核能重啟、延役等問題直球對決，認為其唯唯諾諾、沒有自信難以真除和領導核安會。

張欣回應，新任主委的任命尊重行政院決定，按照核安會組織法規定，副主委在未任命新主委前將代理主委業務，依法編列預算並沒有任何問題，也希望委員支持核安會編列的年度預算。

根據核安會114年度暨所屬單位收支預算案報告指出，歲出部分編列38億3878萬9千元，包括基本運作需求經費22億7721萬6千元、社會發展計畫1億8267萬9千元、科技發展計畫9億8853萬元，公共建設計畫3億9036萬4千元。較上年度增列8億9185萬6千元，主要新增國原院退休公務人員所需退撫給付經費3億943萬4千元，增列補助國原院建置70 MeV迴旋加速器、核設施清理及生物資源循環減碳等經費6億1257萬1千元，增列建置輻射安全防護數位自主學習網1312萬5千元，及減列一次性組改經費8297萬元所致。