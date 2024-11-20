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財委會藍綠也口角衝突 陳玉珍酸吳秉叡：拔麥克風嗎？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今為立法院財政、內政、經濟、教文、交通、社福、衛環委員會第1次聯席會議，就財劃法修法部分，藍綠再度發生衝突。民進黨立委吳秉叡質詢時，質疑財劃法修法按照國民黨版，將損及中央財源，會議主席陳玉珍於吳質詢後表示「財劃法修法通過，地方決定怎麼用就怎麼用」，吳大聲表達不滿。圖／截自立法院議事直播
今為立法院財政、內政、經濟、教文、交通、社福、衛環委員會第1次聯席會議，就財劃法修法部分，藍綠再度發生衝突。民進黨立委吳秉叡質詢時，質疑財劃法修法按照國民黨版，將損及中央財源，會議主席陳玉珍於吳質詢後表示「財劃法修法通過，地方決定怎麼用就怎麼用」，吳大聲表達不滿。圖／截自立法院議事直播

立法院財政等7個委員今聯席處理前瞻計畫預算。民進黨立委吳秉叡質詢時質疑，前瞻預算8400多億幾乎都是用在地方，財劃法修法按照國民黨版，將損及中央財源。會議主席陳玉珍隨後表示，「財劃法修法通過，地方決定怎麼用就怎麼用」，吳秉叡高聲斥責表不滿，陳玉珍回嗆，「要不要再來拔麥克風？」

立法院財政、內政、經濟、教文、交通、社福、衛環等7個委員會，今聯席邀請相關部會做「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形及成效」專題報告，及審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」。

吳秉叡質詢，表示前瞻計畫第一到第四期，加上第五期，8400多億，幾乎都是用在地方。財劃法修法照國民黨版本，又要挖6000多億，他質疑財源分配合理性。前瞻也是要補助地方，統籌分配稅款要挖這麼多去，地方幾乎把錢抽乾，還要編這麼多預算補助地方，合理嗎？

主計長陳淑姿回應，前瞻計畫很大一部分是軌道建設，有4000億還沒有編列，這部分就無力負擔。

吳秉叡表示，他身為新北立委要抗議，捷運蓋到一半可以停嗎？統籌分配稅款被抽到地方去，可以指定多少部分用在軌道建設嗎，會聽嗎？陳淑姿說，明年預算共3兆1，扣掉依照法律義務1兆8，減掉6612億後，只剩6千億，其他依法律義務的錢都要減半。

吳秉叡批，這樣惡搞，就是要把國家財政弄破產，上有政策，下有對策，用惡劣方式把財源挖掉，中央政府沒有錢怎麼補助。他也說，新北市政府突然多出700億，錢要怎麼花也不知道，災難難以想像。

陳玉珍在吳秉叡質詢後，表示錢既然都是用在地方，以後財劃法修法通過，地方決定怎麼用就怎麼用，就不用透過中央決定哪個縣市發比較多，哪個縣市發比較少。

這時吳秉叡憤怒表達不滿，指陳玉珍不尊重他。4日立法院財政委員會排審財劃法時，吳秉叡曾摔麥克風表達抗議，因此陳玉珍回嗆，「我尊重你啊，你要不要再來拔麥克風？要不要再來拔麥克風？我尊重啊！」

吳秉叡仍然高聲斥責並表不滿，陳玉珍表示，「主席又不是AI機器人都不用講話，我尊重你，尊重我就不要來拔麥克風。」

民進黨立委李坤城加入戰局，指陳玉珍不尊重，也做出自己評論。陳表示，「我沒有評論，我發表我的意見。」 李說，「你沒有評論，你也不要發表你的意見。」

陳玉珍在民進黨立委陳亭妃結束質詢後，也說財劃法這麼多委員有意見，財政部趕快提出版本。

吳秉叡 立法院 財劃法 陳玉珍

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