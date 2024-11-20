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影／被女綠委包圍喊「不要拉我」 林思銘慘摔在地
為審查「選罷法」拉高同意門檻，民進黨立院黨團今凌晨4時30分甲級動員，占領主席台，國民黨召委徐欣瑩及藍委9時抵達，雙方陷僵局，9時17分議事人員宣讀上次議事錄約3分鐘後，徐宣布休息。國民黨書記長林思銘被數名女綠委包圍，質問為何變更議程，拉扯過程中，林思銘重心不穩摔倒在地。
林思銘在徐欣瑩宣布休息後，原本要跟著離開會議室，但被民進黨立委吳沛憶、張雅琳、黃捷、王美惠、賴惠員團團包圍，大聲質問「為何變更議程」、強推選罷法，並質疑違法開會。國民黨立委徐巧芯衝進來要解救林思銘，林則對綠委高喊「不要阻擋我」、「不要拉我」，在旁藍委則喊「賴惠員不要襲胸！」
不過因為雙方激烈拉扯，再加上旁邊全部都是攝影機，讓林思銘一度重心不穩摔倒在地，西裝也疑似出現撕裂聲。最後在其他藍委營救下才脫困。
民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，今天徐欣瑩就是偷襲、偷渡，上周五就開始布局，緊急變更議程，民進黨團一早就來這邊守護珍貴的公民權利，國民黨就是耍國會、騙社會。
民進黨立委張宏陸則說，他們反對的是徐欣瑩偷渡，剝奪人民罷免的權利，不應該這樣排選罷法違法宣讀，且國民黨立委拿的麥克風不是內政委員會的，這讓議事人員怎麼做議事錄？剛剛都是不合法。
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