影／被女綠委包圍喊「不要拉我」 林思銘慘摔在地

為審查「選罷法」拉高同意門檻，民進黨立院黨團今凌晨4時30分甲級動員，占領主席台，國民黨召委徐欣瑩及藍委9時抵達，雙方陷僵局，9時17分議事人員宣讀上次議事錄約3分鐘後，徐宣布休息。國民黨書記長林思銘被數名女綠委包圍，質問為何變更議程，拉扯過程中，林思銘重心不穩摔倒在地。

林思銘在徐欣瑩宣布休息後，原本要跟著離開會議室，但被民進黨立委吳沛憶、張雅琳、黃捷、王美惠、賴惠員團團包圍，大聲質問「為何變更議程」、強推選罷法，並質疑違法開會。國民黨立委徐巧芯衝進來要解救林思銘，林則對綠委高喊「不要阻擋我」、「不要拉我」，在旁藍委則喊「賴惠員不要襲胸！」

不過因為雙方激烈拉扯，再加上旁邊全部都是攝影機，讓林思銘一度重心不穩摔倒在地，西裝也疑似出現撕裂聲。最後在其他藍委營救下才脫困。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，今天徐欣瑩就是偷襲、偷渡，上周五就開始布局，緊急變更議程，民進黨團一早就來這邊守護珍貴的公民權利，國民黨就是耍國會、騙社會。