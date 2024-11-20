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力擋藍拉高罷免同意門檻修法 這些綠委曾有相同提案

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院內政委員會上午排審「選罷法」修正草案，國民黨立委許宇甄提出第95條拉高罷免同意門檻，民進黨團立委ㄧ早就在會議室前守候，一部分綠委甚至破門進入，其他在外面排隊的綠委則在7時進入簽到，提前佔領主席台杯葛議事，在國民黨立委進入會場後，雙方隨即爆發衝突，會議主席國民黨籍召委徐欣瑩宣佈開會，但綠營抗議，徐欣瑩隨即宣布休息。記者曾吉松／攝影
立法院內政委員會上午排審「選罷法」修正草案，國民黨立委許宇甄提出第95條拉高罷免同意門檻，民進黨團立委ㄧ早就在會議室前守候，一部分綠委甚至破門進入，其他在外面排隊的綠委則在7時進入簽到，提前佔領主席台杯葛議事，在國民黨立委進入會場後，雙方隨即爆發衝突，會議主席國民黨籍召委徐欣瑩宣佈開會，但綠營抗議，徐欣瑩隨即宣布休息。記者曾吉松／攝影

立法院內政委員會今天排審拉高罷免同意門檻的「選罷法修法民進黨團清晨甲動杯葛會議。不過調閱過去綠委提案紀錄，民進黨現任立委郭國文、賴瑞隆與前立委湯蕙禎上一屆都曾提出「選罷法」修正案，拉高罷免門檻，以避免「高票當選、低票罷免」，連如今質疑修法的內政部長劉世芳也曾加入連署。

國民黨籍內政召委徐欣瑩今天排審國民黨立委許宇甄、民進黨立委陳冠廷、民眾黨團等人所提的「選罷法」修正草案。其中許宇甄提案增列「罷免同意票數須超過被罷免人當選得票數」，罷免案才能通過，引發綠委不滿。

不過調閱立委過去提案紀錄，不少綠委都曾提出「選罷法」修正案調高罷免門檻。例如郭國文於2022年提出「選罷法」第90條修正案，指罷免案「有效同意票數須多於被罷免人選舉時得票數」才可以通過。

郭國文提案說明指出，在單一席次選舉區往往造成「高票當選、低票罷免」狀況，即少數民意否決多數民意之狀況，實在是民主機制上的謬誤，為強調罷免正當性，單一席次選區罷免案，罷免的有效同意票數須多於選舉時得票數，罷免案才算過關。

另外，賴瑞隆也於2022年提出「選罷法」修正案，指出罷免「同意票數低於被罷免人當選票數者，均為否決」。修正草案說明指出，為改善惡意罷免文化，罷免同意票數多於不同意票數、且須高於被罷免者於選舉中當選的得票數，預防出現高票當選、低票罷免的情況。

前民進黨立委湯蕙禎也在上一屆提出「選罷法」修正案指，罷免「同意票數低於被罷免人原始當選票數者，均為否決」，當時仍是立委的劉世芳也加入連署。說明文指出，有鑑於被罷免人罷免的同意票數若低於被罷免人於當屆選舉所獲得的票數，若罷免仍然成立，顯然違反選舉之公平，為避免「高票當選、低票罷免」，少數民意否決多數民意狀況，因此修法以免罷免制度一再遭到濫用。

不過，劉世芳今在委員會會前受訪表示，未達共識就修法，可能會造成三點不利條件。第一，罷免連署條件如果加高，會喪失人民提出罷免權意願；第二，提高罷免門檻恐會不利公民權行使；第三，社會沒共識下修法，將增加不同政黨的緊張。劉世芳說，盡量維持選罷法現狀是上策。

修法 國民黨 民進黨 立法院 罷免 選罷法

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