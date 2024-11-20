駐沙外館也傳霸凌 徐巧芯：高層逼員工墊款、找陪喝酒

勞動部勞動力發展署吳姓員工日前於辦公室死亡，勞動部昨公布霸凌事件調查結果並致歉。國民黨立委徐巧芯今揭露駐沙烏地阿拉伯王國代表處疑涉職場霸凌事件，向外交部遞交檢舉信。外交部次長田中光允諾將公正調查，絕不護短。

徐巧芯今在立法院外交及國防委員會質詢時指出，近日收到檢舉，駐沙烏地阿拉伯王國代表處張姓高層疑似發生職場霸凌事件與其他不當行為。檢舉信中提出諸多事證，外交部透過交叉比對機制，即可判斷事件真假。

檢舉事證包括，該名高層多次跟代表處同仁爆發激烈衝突，公開場合當眾辱罵，造成員工心理壓力；強迫贊助，逼迫同仁為其埋單，為補足代表處經費，強迫員工墊款；沙國禁止飲酒，該名高層卻找同仁陪喝酒，不僅損害我國形象，可能引起當地宗教界不滿與反感。

檢舉信也請外交部詳查，該名高層帳戶混亂、非法濫用資金；反覆強迫職員陪同採購；解僱兩名資深員工，對菲籍員工非法遣返，在未經合法程序下，扣押護照。徐巧芯表示，列舉事證明確，希望外交部明確查核，兩周內提調查報，並當場向田中光遞交檢舉信。

田中光答詢表示，會公正調查，絕對不護短，如果被檢舉人做錯，一定要接受相當懲罰，外交部兩周內可以找到事證，預計一個月回覆調查結果。他也感謝徐巧芯為受害者發聲，外交部要匡正問題，不能讓這些問題持續發酵，保證會盡全力做詳細公正調查。

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