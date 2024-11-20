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綠委佔主席台擋修法 《選罷法》審查開不成

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院內政委員會20日排審《選罷法》，民進黨立院黨團佔領主席台，讓會議無法召開。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院內政委員會20日排審《選罷法》，民進黨立院黨團佔領主席台，讓會議無法召開。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

民進黨再度發動佔領主席台！立法院內政委員會20日排審《選罷法》，民進黨立委7點發動甲動佔領主席台。國民黨團在快9點的時候進入會議室，雙方互舉手舉牌、並爆發推擠，綠委沈柏洋高喊「推人」。雙方僵持不下、多次出現小規模推擠，也讓會議無法順利召開。

民進黨先佔主席台

立法院內政委員會20日排審《選罷法》修正草案，國民黨希望通過黨內立委許宇甄的版本，將罷免門檻變成「票數應大於當選票數」，還有未滿1年不能提議罷免。但引發民進黨不滿，因此民進黨立委七點發動甲動，進入內政委員會佔領主席台。

民進黨立院黨團在主席台前擺著「雙重加嚴、沒收罷免」、「罷免雙門檻，國民黨不演了」、「我要審預算，不要政爭、民生優先」等手舉牌，並將主席台、立委席都坐滿，以阻止開會。

藍營9點發動反攻

8點50分，國民黨立委陳玉珍從前門進入，藍營黨團也陸續將手舉牌放到會場。包括藍營召委徐欣瑩、黨團書記長林思銘、藍委許宇甄紛紛到場，綠委紛紛高喊「審預算優先」、「捍衛人民罷免權」，藍委則舉著「要開會」、「選罷法修正、補正制度漏洞」的手舉牌，藍綠立委進入僵持階段。

突然綠委沈伯洋高喊「推人」，隨即綠委再度高喊「國民黨，怕罷免」，藍委則以「要開會，審預算」反駁，徐欣瑩不滿表示，民進黨為何不敢開會修法與審預算？應該要確保會議程序進行，不過綠委並不理會，持續高喊「國民黨，怕罷免」、「改議程就是要偷渡《選罷法》！」雙方互喊口號、仍舊僵持不下。

隨後國民黨立委王鴻薇與洪申翰爆發言語衝突，王指控洪一直碰她，但洪認為王一直往後倒。內政委員會資深無黨籍立委高金素梅高喊「讓召委上台開會」，場面陷入一片混亂，也讓會議無法召開。但徐欣瑩隨後宣布開會，並讓議事人員唸完上次會議議事錄後，隨即宣布休息。

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