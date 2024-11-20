藍營拱立委吳宗憲參選宜蘭縣長 張勝德：我可以喘口氣了

國民黨布局2026縣長選舉，外傳黨內擬拱不分區立委吳宗憲接班宜蘭縣長林姿妙，挑戰下屆縣長大位；近日屢被民進黨當成假想敵猛打的議長張勝德表示，「這樣我可以喘口氣了」，強調他沒有要參選縣長，綠營不必針對他，若吳參選，他定會全力幫忙。

藍營在宜蘭沒有立委，由吳宗憲認養宜蘭選區服務案件，目前吳在地方上曝光度並不高。國民黨宜蘭縣議會黨團書記長林義剛表示，只要是優秀的好人才，他都支持，不過也擔心吳宗憲若參選，是否又會被說成「空降」？

張勝德是前任老議長張建榮之子，接棒從政就當選議長，他一路走來勤跑基層，也很願意學習接納各方意見，加上國民黨目前還看不出參戰宜蘭縣長人選，藍綠地方人士一致認為「張勝德必將披藍營戰袍」角逐下屆縣長。

賴清德喊出拿回宜蘭執政，民進黨新潮流積極布局，近來只要張勝德一有大動作，就被民進黨黨部或縣議會黨團卯起來打，尤其討論火熱的鐵路高架化地方配合款問題，張主張由中央全額補助，與行政院政委陳金德爭取下修一半的作法相左，雙方多次過招，張勝德幾乎一人戰群雄。

對於外傳黨內有意拱吳宗憲到宜蘭選縣長，張勝德表示，「這樣我可以喘口氣」，民進黨莫名一直打他，他強調他並沒有要選縣長，只是做好自己本份的事，之前與吳宗憲見過二次面，觀其問政內容，是一位正直優秀立委，「吳宗憲如果真的來參選縣長，我一定全力幫忙」。