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【重磅快評】大陸老實人報復社會的台灣省思

聯合報／ 主筆室
勞動部長何佩珊（右）和政務次長許傳盛（左）為同仁遭霸凌離世事件出席調查結果公布記者會，兩人在會中忍不住拭淚。記者邱德祥／攝影
勞動部長何佩珊（右）和政務次長許傳盛（左）為同仁遭霸凌離世事件出席調查結果公布記者會，兩人在會中忍不住拭淚。記者邱德祥／攝影

短短一周，大陸接連發生發生汽車衝撞珠海市體育中心健走民眾致至少35死、常德轎車衝撞小學生、宜興職校生持刀殺死八人等無差別攻擊群眾事件，雖然陸官方、外媒已定調為「報復社會事件」，但其中宜興案網傳凶嫌「遺書」中的一句話「別以為我是老實人，有些帳總是要清算的」，卻透露出這些案件的特殊之處，也值得台灣社會引以為鑑。

受限於對岸的嚴控封鎖，外人難以一窺這幾起引發大陸社會驚悚案件的真相。但根據相關報導，在珠海案，鑑於公安刪除首版通告中「嫌犯不滿離婚財產分割」內容，且事發地點與珠海中級法院相當接近，因此民眾多半認為是與凶嫌自認遭受不公離婚案判決有關；在常德案，網傳可能與疑犯九歲兒子被同學打致睪丸破裂，但因校方「冷處理」，才情緒崩潰犯案。

較為具體的是宜興校園隨機殺人案，網傳疑似徐姓職校學生的「遺書」，提及校外實習被工廠學校雙重剝削，他用了很多辦法卻無法解決，因而認為「這個世界需要被改變」、「我希望我的死可以推動勞動法進步」；尤其是末尾「所有人都在欺負我，別以為我是老實人，有些帳總是要清算的」，聲稱自己會用生命去戰鬥、爭一口氣，更完整敘述了犯案動機與心路歷程。

這三起事件，雖然可以用廣義的「報復社會事件」概括，也傳出大陸各地目前正重點統計及排查無配偶無子女、無工作無穩定收入、無正法正常溝通交流、無房子車子等資產，以及投資失敗、生活失意、關係失和、心理失衡、精神失常等「四無五失」人員，並強化對人員密集場所和重點部位的巡邏防控，希望能及時消除各類突出治安隱患。

然則，「老實人被欺負的反撲」與諸如北捷、中捷無差別殺人案的「反社會人格者報復社會」之間，卻是有著相當的差異。前者可以說是「校園霸凌社會版」，也就是原本理應對社會無害者，因為飽受體制、上級或是同輩的長期欺凌，卻無處伸冤或伸冤碰壁，致不惜賠上自己的一條命作人生的最後控訴。在直斥其行惡劣同時，顯然也有值得掌權者乃至社會反思之處。

例如勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名吳姓公務員，疑遭分署長謝宜容長期職場霸凌不幸在辦公室往生事件，根據多位吹哨者曝光霸凌惡行：六點就來上班五點之後先打卡再加班，辦公室大聲咆哮、摔公文、人身攻擊，利用權勢欺壓，員工申訴都被壓下來…。於此不幸事件中，勞動部長乃至台灣社會該慶幸的是，或因本性的善良，吳姓公務員並未採取更激烈的報復手段，否則豈是官員停職、下台所能負責？

又如我國高教受少子化嚴重衝擊，為弭平生員缺口大量增設新南向產學合作專班，朝野立委皆點出假讀書真工作、被送到工廠當黑工、因工安意外魂斷異鄉等問題，其中是否與大陸宜興職校一般涉及對這些外籍生雙重剝削？又會否因此引發他們對台灣社會的報復？豈能不設法未雨綢繆防患於源頭？

相較於大陸缺乏監督制衡、資訊閉鎖、難以找對症狀下對藥方，台灣應慶幸仍有輿論及民意能適時發聲。看看對岸、想想自己，期望所有在台灣為生存打拚的老實人，都能不受欺凌、保有屬於自己的歲月靜好。

勞動部 霸凌

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