選罷法修正今排審 陳其邁：應保障憲法賦予的權利

立法院內政委員會今（20）日排審「公職選罷法修正草案」，國民黨立委許宇甄等人擬調高罷免門檻，綠營質疑超高門檻閹割憲法賦予人民的權利。高雄市長陳其邁對此表示，「我看得霧煞煞，人民也是，大家都霧煞煞」，罷免權能讓民眾在投完票後，還有收回權力的機會，應該要保障民眾在憲法上所賦予的權利。

立法院內政委員會今排審選罷法修正草案，國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」，藍綠發出甲級動員令。民進黨立院黨團今晨4時30分即在立院202會議室外等候，且於近7時已占領主席台舉起「史上最難罷免門檻」等牌子。

陳其邁今天上午在市議會總質詢休息時間接受媒體聯訪。針對藍營調高罷免門檻，陳其邁表示，罷免權是國家賦予人民的權利，改來改去，也沒有一個標準，立法院應說明清楚。

陳其邁說，台灣已經有很多次罷免權的行使，也讓民眾能充分表達意見，給予民眾在投票完之後，還有收回權力的機會，「我覺得應該要來保障民眾在憲法上所賦予的權利」。

陳其邁表示，國會內有很多重要法案，像是總預算，牽涉到地方的建設，希望大家能多關心民生建設，國家整體發展。