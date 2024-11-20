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張啓楷給中華隊投手99分挨轟 蔡其昌緩頰：爭吵影響團結

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委、中華隊領隊蔡其昌（中）。記者許正宏／攝影
民進黨立委、中華隊領隊蔡其昌（中）。記者許正宏／攝影

中華隊在世界12強棒球賽預賽中取得好成績，成功晉級四強前進東京，但民眾黨立委張啓楷一句「給投手打99分，沒有滿分是怕他們驕傲」，引發批評。民進黨立委、中華職棒大聯盟會長蔡其昌認為，爭吵只會影響台灣內部團結，盼大家全力為台灣隊應援。

中華隊日前完成預賽五場賽事，最後一場順利完封古巴，張啓楷當時在臉書細數本屆中華隊轟出全壘打的球員以外，也大讚投手群的發揮，文中一句「給投手打99分，沒有滿分是怕他們驕傲！」引發網友不滿，痛斥「給民眾黨0分，因為給1分你們都會驕傲」。

蔡其昌今天上午在立法院受訪談及此事，他認為，在現在這個階段，大家應全力為國家隊加油，再爭吵只會影響台灣內部團結，希望大家能全力為台灣隊應援、團結一心，晚點他就會趕去東京跟中華隊會合。

「球迷朋友不會太在意這些事。」蔡其昌說，球迷最在乎的不是哪個政治人物、政黨、或是哪一群團體，而是國人要團結一致，為自己的台灣選手一起「Team Taiwan」，這才是最重要的。

張啓楷 民眾黨 蔡其昌

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