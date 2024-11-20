聽新聞
0:00 / 0:00
張啓楷給中華隊投手99分挨轟 蔡其昌緩頰：爭吵影響團結
中華隊在世界12強棒球賽預賽中取得好成績，成功晉級四強前進東京，但民眾黨立委張啓楷一句「給投手打99分，沒有滿分是怕他們驕傲」，引發批評。民進黨立委、中華職棒大聯盟會長蔡其昌認為，爭吵只會影響台灣內部團結，盼大家全力為台灣隊應援。
中華隊日前完成預賽五場賽事，最後一場順利完封古巴，張啓楷當時在臉書細數本屆中華隊轟出全壘打的球員以外，也大讚投手群的發揮，文中一句「給投手打99分，沒有滿分是怕他們驕傲！」引發網友不滿，痛斥「給民眾黨0分，因為給1分你們都會驕傲」。
蔡其昌今天上午在立法院受訪談及此事，他認為，在現在這個階段，大家應全力為國家隊加油，再爭吵只會影響台灣內部團結，希望大家能全力為台灣隊應援、團結一心，晚點他就會趕去東京跟中華隊會合。
「球迷朋友不會太在意這些事。」蔡其昌說，球迷最在乎的不是哪個政治人物、政黨、或是哪一群團體，而是國人要團結一致，為自己的台灣選手一起「Team Taiwan」，這才是最重要的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言