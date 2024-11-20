川普對陸若祭60%關稅 經濟部：台灣經貿影響難預測

美國總統當選人川普接連公布新政府人事備受矚目。經濟部次長陳正祺今天表示，川普新政府政策的落實仍具不確定性，對全球與美國經濟的影響仍有待評估，將持續密切關注美國經貿政策走向及全球經貿局勢。

立法院外交國防委員會今邀請外交部、國發會、經濟部列席，報告「美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響」並備詢。

陳正祺指出，川普政府主張單邊主義，重返執政料仍將優先考慮美國利益，其經貿政策對外主要會課徵關稅，包括對全球輸銷美國產品加徵10至20%、對中國出口美國產品加徵60%關稅，另將對源自墨西哥生產的汽車提高關稅；對內則將推動減稅，將企業稅率自21%降至 15%；將增加對美國境內投資、扶植美國內製造業。

陳正祺表示，川普執政後倘對中國全面加徵60%關稅，並取消中國永久正常貿易地位，美中競爭態勢將加劇，部分台灣企業將因轉單效應受惠，促進台灣經濟貿易增長，但也將為全球貿易帶來不確定性，並為台灣經貿形成難以預測的連帶影響。

另一方面，陳正祺說，川普倘加大對全球關稅力度，並降低美國國內的稅收負擔，短期或將刺激美國經濟增長，可能因墊高美國進口成本，導致美國消費需求下降，影響全球產品對美出口，並可能引發各國貿易爭端與貿易報復措施，加劇全球保護主義，使全球經濟將面臨更大不確定性。

此外，陳正祺提到，倘川普新政府再度退出「巴黎協定」 、廢除「降低通膨法」 ，並擴大開採石油及天然氣，增加對全球化石燃料供應，恐將加劇全球碳排放上升。

陳正祺表示，美國對台灣的支持是跨黨派的共識，未來經濟部將在過去建立的互惠互利經貿關係基礎上，強化與美國新任政府溝通協調，並持續關注川普重視的供應鏈關鍵領域，探索台美可合作的方向，進而促成商業合作與投資，持續深化台美供應鏈夥伴關係。

陳正祺說，美國的經貿政策落實情形及對我國經濟影響，仍有待執政團隊上任後持續密切觀察，但經濟部將持續努力即時掌握美國經貿政策最新發展，即時研擬因應措施以及滾動式檢討，並持續透過各項經貿對話機制與美國溝通協商。